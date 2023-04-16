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Çin Uzay İstasyonu, oksijen kaynaklarının yüzde 100 yenilenmesini sağlıyor

Çin Taykonot Merkezi’ne bağlı çevre kontrolü ve yaşam desteği mühendislik ofisi direktörü Bian Qiang, Çin Uzay İstasyonu’nun, yerleşik yenileme sistemi aracılığıyla oksijen kaynağının yüzde 100’ünü üretebildiğini açıkladı.

16 Nisan 2023 Pazar 14:48
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Çin Uzay İstasyonu, oksijen kaynaklarının yüzde 100 yenilenmesini sağlıyor

İSTANBUL- Bian, Çin’in kuzeydoğusunda bulunan Heilongjiang eyaletinin Harbin kentinde düzenlenen uzay teknolojisi konferansında yaptığı konuşmada, bu gelişmenin, Çin’in insanlı uzay araçları için çevre kontrolü ve yaşam destek sisteminin ikmaldan yenilenmeye geçen temel bir dönüşümünü yansıttığını kaydetti.

Çevre kontrolü ve yaşam desteği sisteminin altı alt sistemden oluştuğuna işaret eden Bian, “Şu anda oksijen kaynağının yüzde 100’ü yenilenebilir ve su kaynağının yüzde 95’i geri dönüştürülebilir, altı sistem istikrarlı bir şekilde çalışır. Bu, karadan tedarik miktarının her yıl altı ton azaltılması anlamına geliyor” dedi. Bian, Çin’in çevre kontrolü ve yaşam desteği sisteminde uygulanan teknoloji açısından dünyada önde geldiğini sözlerine ekledi.

Çin’in insanlı uzay misyonları için kilit bir teknoloji olan çevre kontrolü ve yaşam desteği sistemi, taykonotlar için temel yaşam koşulları ve yaşanabilir bir çalışma ortamı oluşturarak taykonotların sağlığını ve güvenliğini sağlıyor.
 

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ 

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