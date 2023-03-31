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Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan-34" uydusunu fırlattı

Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan 34" sınıfı yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

31 Mart 2023 Cuma 18:55
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Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan-34" uydusunu fırlattı

PEKİN AA- Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-34-4" uydusu, Long March (Uzun Yürüyüş) 4C roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden uzaya fırlatıldı.

Fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşen uyduların, toprak kaynakları ve hasat takibi, şehir planlama ve afet önleme çalışmalarında kullanılacağı bildirildi.

Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 470'nci başarılı taşıma görevi oldu.

Yaogan-34 uydularının ilki 30 Nisan 2021'de, ikincisi 17 Mart 2022'de, üçüncüsü ise 15 Kasım 2022'de fırlatılmıştı.

Bazı Batılı kaynaklar, Yaogan sınıfı uyduların askeri istihbarat amaçlı olduğunu, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun uzay, siber uzay ve elektronik harpten sorumlu Stratejik Destek Gücü tarafından kontrol edildiğini öne sürüyor.

AA

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Yaogan34ÇinYer Gözlem Uydusunu
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