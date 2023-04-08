Çin, üç kıtayı birbirine bağlayacak fiber kablo ağı döşeyecek

İSTANBUL- Bu proje için gerekli olan kablo, HMN Technologies tarafından üretilecek ve deniz altına döşenecek. Kablo ağı, Hong Kong’u Çin’in ada eyaleti Hainan’a bağladıktan sonra yol alarak Singapur, Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır ve Fransa ile bağlantı oluşturacak. Ayrıca bu güzergâh üzerindeki tüm ülkelerin de söz konusu altyapıya bağlanabilecekleri belirtiliyor.



Bu yeni proje, dünyada ve özellikle de Afrika’da yaşayan milyonlarca insan için internet bağlantılarını iyileştirecek. Bu çerçevede, Çinli telekomünikasyon şirketleri kabloyu Mısır’a bağlamak için Telecom Egypt ile şimdiden bir ortaklık anlaşması imzaladı. Ayrıca Afrika’daki diğer işletmecilerle de konsorsiyum ile iş birliği için temaslara başlandı.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ