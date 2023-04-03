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Çin, özel sektör üretimi yeni taşıyıcı roketiyle ilk fırlatışını yaptı

Çin'de özel sektör tarafından geliştirilen "TL-2 Y1" roketiyle ilk fırlatış gerçekleştirildi.

03 Nisan 2023 Pazartesi 11:13
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Çin, özel sektör üretimi yeni taşıyıcı roketiyle ilk fırlatışını yaptı

PEKİN AA- Xinhua'nın haberine göre, uzaktan algılama özellikli bir uydu, yeni roket ile Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden uzaya gönderildi.

Merkezi Pekin'de bulunan Space Pioneer şirketince geliştirilen TL-2 Y1, Çin'de özel bir şirket tarafından geliştirilen ilk sıvı yakıtlı roket olma özelliğini taşıyor.

Daha önce Çinli özel şirketler i-Space, "SQX-1 Y1" ve Galactic Energy, "CERES-1" roketleriyle fırlatışlar yapmıştı. Her iki roket de katı yakıtlı itki teknolojisi kullanıyor.

Sıvı yakıtlı roketler, katı yakıta kıyasla daha etkin itiş gücü sağladıkları için uzay programlarında tercih ediliyor.

Çin'de ana taşıyıcı sistem olarak, kamuya ait Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi tarafından üretilen ve geliştirilen Long March (Uzun Yürüyüş) roketleri kullanılıyor.

Son yıllarda dünyada özel sektörün uzay roketi üretimine ilgisinin artmasına paralel olarak Pekin yönetiminin de bu alandaki özel sektör girişimlerini desteklediği gözleniyor.

AA

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