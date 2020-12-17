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Çin, Ay’dan taş örnekleri getiren 3. ülke oldu

Çin’in insansız uzay aracında bulunan Chang’e-5 sondası, bu sabah erken saatlerde dünyanın uydusu Ay’dan aldığı taş örneklerini Dünya’ya getirdi. Çin, Ay’dan örnek getiren üçüncü ülke oldu.

17 Aralık 2020 Perşembe 14:58
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Çin, Ay’dan taş örnekleri getiren 3. ülke oldu

ÇİN - Çin’in insansız uzay aracında bulunan Chang’e-5 sondası, 24 Kasım’da yola çıkarak Ay’ın daha önce ziyaret edilmemiş bölgesinden taş örnekleri topladı. Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Ay’dan taş örnekleri alan kapsülün İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin kuzeyinde yer alan Siziwang Banner'a, sabah saatlerinde iniş yaptığını ifade etti. Adını antik Çin ay tanrıçasından alan sonda, ilk olarak 24 Kasım'da yola çıktı ve 1 Aralık'ta, Ay’ın Oceanus Procellarum veya "Fırtınalar Okyanusu" olarak bilinen bir ovasına indi. NASA, Ay'ın yüzeinde yer alan bu büyük karanlık noktanın, eski bir magma denizini yaratan dev bir kozmik etkiden kaynaklanan bir yara izi olabileceğini belirtti. Ay’ın bu bölgesinden alınan örneklerin, ayın kökenleri ve temelleri hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olacağı açıklandı. 

ABD VE RUSYA AY’DAN ÖRNEK GETİRMİŞTİ

ABD,1969'dan 1972'ye kadar altı uçuşta 12 astronotu Ay’a indirerek 382 kg kaya ve toprak getirmişti. Rusya o zamanki resmi ismiyle Sovyetler Birliği, 1970'lerde üç başarılı robotik numune getirme görevi gerçekleştirdi. Bu görevlerden sonuncusu Luna 24, 1976'da 170.1 gram örnek getirmişti. Çin ise Ay’dan örnek getiren üçüncü ülke oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇinAyTaş örneği
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