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Casper NFC ve Hızlı Şarj Özelliği İle Gelen Vıa X30 Plus’ı Duyurdu

Casper, modern tasarıma ve birbirinden güçlü özelliklere sahip yeni akıllı telefonuyla tüketicilere hayallerindeki teknolojiyi sunuyor.

30 Mart 2023 Perşembe 14:08
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Casper NFC ve Hızlı Şarj Özelliği İle Gelen Vıa X30 Plus’ı Duyurdu

İSTANBUL- Hayatın dijitalleşmesi ve mobilitenin öneminin artmasıyla birlikte kullanıcıların ihtiyaçları da değişiyor. Trendleri takip eden birçok tüketicinin geniş ekrana, güçlü özelliklere sahip kameraya, hızlı şarj edilebilen bataryaya ve yüksek kapasiteli depolama seçenekleri sunan akıllı telefonlara ihtiyaç duyduğunu göz önünde bulunduran Türkiye’nin teknoloji markası Casper, kullanıcıların tüm bu ihtiyaçlarını VIA X30 Plus’ta topladı. İnce, köşeli ve sadece 8.1 mm gövde inceliğine sahip, Android 12 işletim sistemiyle gelen Casper VIA X30 Plus, arka kapak tasarımında kullanılan özel dikey parlama efekti ile göz alıcı ve premium bir görünüm sunuyor. Yeni VIA X30 Plus, yapay zeka teknolojisine sahip 50 MP’lik ana kamerasıyla yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebilirken ana kamerayı destekleyen 8 MP 118 derecelik geniş açı kamerasıyla tek bir kareye çok daha fazla perspektif sığdırıyor. VIA X30 Plus’ın 2 MP’lik bokeh kamera özelliği ise fotoğraflara derinlik katıyor ve 13 MP yüksek çözünürlüklü ön kamerayla kullanıcılar en mutlu anlarını ölümsüzleştirebiliyor.

30 W Hızlı Şarj Özelliği ve Üstün RAM Kapasitesi Asla Yarı Yolda Bırakmaz

%89 ekran gövde oranı ve 6.5” FHD IPS panele sahip Casper VIA X30 Plus ile tüm multimedya içeriklerde sinematik bir deneyim elde edilebiliyor. 256 GB depolama alanında 50 bin fotoğraf ve 48 saatlik 720P video depolayabilen Casper VIA X30 Plus, depolama alanını 512 GB’a kadar artırma opsiyonu da sunuyor. 30 W hızlı şarj özelliği sayesinde de kullanıcılarına 30 dakika içinde %60 dolum yapabilme imkanı sunuyor. Ayrıca, RAM Plus Future seçeneği ve 8 GB RAM’e ek olarak 8 GB’lık sanal RAM desteğiyle hızlı uygulama kullanımı ve yüksek oyun performansı sunan VIA X30 Plus, kullanıcılarına benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Type-C teknolojisiyle kullanıcıların hem telefonlarını şarj edebilmesine hem de hızlı veri aktarımı yapabilmesine olanak sağlayan VIA X30 Plus, yüz tanıma sistemi ve parmak izi okuyucusuyla da güvende hissettiriyor.

HABER: EMİR YÜCEL 

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Anahtar Kelimeler:
Casper NFCYeni Akıllı Telefonuy
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