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Canon Deneyim Merkezi İstanbul’da açıldı

Fotoğraf, video ve baskı alanında önde gelen isimlerden biri olan Canon; Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki ilk ve tek deneyim merkezini İstanbul’da açtı.

Canon Deneyim Merkezi İstanbul’da açıldı

Fotoğraf, video ve baskı alanında önde gelen isimlerden biri olan Canon; Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki ilk ve tek deneyim merkezini İstanbul’da açtı.

15 Mart 2019 Cuma 12:03
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Canon Deneyim Merkezi İstanbul’da açıldı

Canon, Deneyim Merkezi’ni hizmete açtı. Sirkeci’deki deneyim merkezi; fotoğraf, baskı ve video alanlarında kendi hikayelerini yaratmak isteyenlere hitap ediyor. Canon, aynı zamanda fotoğraf üssü olan dört katlı merkezinin her katında ziyaretçilerini farklı konseptlerle bir araya getiriyor.

Giriş katında ziyaretçileri; fotoğraf makinelerinden lenslere, fotoğraf baskısından video performansı öne çıkan makinelere kadar geniş yelpazedeki Canon ürünleri karşılıyor. Bu dünyayı keşfetmek isteyen tüm amatör ve profesyonel görsel içerik üreticileri, giriş katında ilgilendikleri ve merak ettikleri ürünler hakkında Canon çalışanlarından detaylı bilgi edinebiliyor.

İkinci katı stüdyo olarak tasarlanan Deneyim Merkezi’nde, ziyaretçiler alt katta bilgi aldıkları ürünleri deneme fırsatı buluyor. Tüm ziyaretçiler gerçek stüdyo ortamı oluşturulan bu alanda çekimi en zor objeler üzerinde diledikleri gibi çalışabiliyor. Objeler aracılığıyla doku ve renk başta olmak üzere ürünlerin çeşitli performans detaylarının test edilebildiği stüdyoda, çekilen fotoğrafların baskıları da Canon fotoğraf yazıcılarıyla alınabiliyor.
Fotoğraf ve videoya dair derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyen Canon kullanıcıları ise stüdyonun üst katında bulunan atölyede belirli periyotlarla düzenlenen ücretsiz eğitimlere katılabiliyor. Her ay farklı konuların işlendiği atölyelere dair detaylı bilgiler ve program düzenli olarak Canon Türkiye Instagram ve Facebook hesaplarından fotoğraf tutkunları ile paylaşılıyor.


Fotoğraf ve videoya dair çeşitli içeriklerin de bulunduğu kafede ziyaretçileri aynı zamanda Canon’un tarihinde nostaljik bir tura çıkaran çanta, t-shirt gibi çeşitli aksesuar ve tekstil ürünlerinin de satışı gerçekleştiriliyor.

Merkez, pazar günleri hariç her gün 09:00 – 18:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Deneyim Merkezi’nin yönetim katlarında ise Canon’un teknik servis birimi bulunuyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Canon Deneyim Merkeziİstanbul
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