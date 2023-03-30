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Çadır Kentlere Güneş Enerjili Batarya Sistemi Kurdu

Yenilenebilir enerji ve enerji teknolojileri markası YEO, deprem bölgesindeki çadır kentlerin acil enerji ihtiyacını karşılamak üzere AFAD ve AHBAP ile iş birliği yaparak Batarya Depolamalı Güneş Enerjisi Sistemi kurulumu yaptı.

30 Mart 2023 Perşembe 11:14
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Çadır Kentlere Güneş Enerjili Batarya Sistemi Kurdu

İSTANBUL- YEO Teknoloji, deprem felaketinden etkilenen bölgelerin acil enerji ihtiyacını karşılamak üzere AFAD ve AHBAP ile iş birliği yaptı. Kurulumu yapılan Batarya Depolamalı Güneş Enerjisi Sistemi, şebekeden bağımsız olarak güneş enerjisini elektriğe dönüştürerek sunuyor. İlk etapta Kahramanmaraş ve Hatay’da kurulumu yapılan sistemler aileler için acil enerji ihtiyacını sağlayacak. Yeni bölgeler için de sistem kurulumu gelen talebe göre devam edecek.

 Yaraların birlikte sarılabileceğine inanan YEO Teknoloji, felaketin ilk günlerinden itibaren bölgeye şantiyelerindeki iş makinelerini ve uzman personelini yönlendirmişti. Konteyner desteğinin yanında çeşitli ihtiyaçları da bölgeye sevk eden YEO Teknoloji, bugünlerde en önemli ihtiyaçlardan olan kesintisiz enerji için çalışıyor. Kurulan batarya depolama özelliğine sahip güneş enerjisi panelleri, çadırlar ve ortak alandaki enerji noktalarında kullanılıyor.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ 

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Anahtar Kelimeler:
Batarya Depolamalı Güneş Enerjisi SistemiDepremAfetAcilAHBAP
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