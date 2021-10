Bitdefender ve Uyumsoft güçlerini birleştirdi

HABER: DİNÇER KARACALAR





Lider global güvenlik yazılımları şirketi Bitdefender ile Türkiye’nin inovasyon lideri Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ güçlerini birleştirdi. Bitdefender ve Uyumsoft arasında yapılan iş birliği kapsamında, Uyumsoft’un e-Belge e-Uyum (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM, e-Defter, e-İrsaliye vd) uygulamaları ve Banka Bakiyem, ekoCari, Crm, Tam Teşvik gibi yazılım ürünleri, Bitdefender’in müşteri ağına özel fiyat avantajları ile sunuluyor. Uyumsoft’un farklı büyüklükteki işletmelere sunduğu ticari yazılım çözümleri, şirketlerin iş süreçlerini mekan ve zaman bağımsız olarak uçtan uca temassız ticaret olarak yönetmelerine imkan veriyor.

Güçlerini birleştiren Bitdefender ve Uyumsoft, on binlerce müşterisine, “siber güvenlik ve dijital dönüşüm” konularında hizmet vermeye devam ediyor. Aynı zamanda, Uyum Akademi platformu üzerinden veri güvenliği, siber güvenlik, dijital dönüşüm gibi konularda eğitimler gerçekleşiyor.

İşletmeleri, birlikte dijitalleştireceğiz

Uyumsoft olarak işletmelerin iş süreçlerini zaman ve mekan bağımsız uçtan uca dijitalleştirdiklerini anlatan Uyumsoft İş Geliştirme Direktörü Turgut Erkaynak, şunları söyledi:

“Ülkemizin lider yerli yazılım üreticisi olarak küçükten büyüğe her ölçekteki ve her sektördeki firmaya uçtan uca dijital dönüşüm hizmeti veriyoruz. İşletmelerin her alandaki ihtiyaçlarına çözümler üretiyoruz, sektörel bazda butik çözümler sunuyoruz, mevzuat değişikliklerine hızlı adaptasyon sağlıyoruz ve müşteri memnuniyetini öncelikli iş hedefimizin arasına alarak 7/ 24 online destek ile 81 İl’imize hizmet götürüyoruz. Uyumsoft olarak kuruluşumuzdan bugüne ekosistem yapılanmasına büyük önem vermekteyiz. Siber güvenlik alanında global bir şirket olan Bitdefender ile güç birliği yapmaktan çok mutluyuz, anlaşmamızın iş dünyasına hayırlı olmasını diliyoruz. Yaptığımız iş birliği kapsamında, Bitdefender’in iş ortakları Uyumsoft’un e-Uyum uygulamaları, Banka Bakiyem, ekoCari, uyumCRM gibi yazılım çözümlerini özel fiyat avantajları ile müşterilerine sunuyor. İşletmeleri, birlikte dijitalleştireceğiz.” dedi.

Dijitalleşme sürecinde siber güvenlik kritik rol oynuyor

“Bitdefender’in ödüllü güvenlik çözümleriyle, kurumları giderek daha karmaşık hale gelen saldırılara karşı korumak için Türkiye’nin önde gelen yazılım şirketlerinden Uyumsoft ile birlikte hareket etmekten gurur duyuyoruz.” ifadelerinde bulunan Bitdefender’in Türkiye Distribütörü Laykon Bilişim’in Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, şunları söyledi:

“Fidye yazılımları, DDoS atakları ve kimlik avı saldırıları, kuruluşları ciddi güvenlik ihlali riskine soktuğu için proaktif bir siber savunma, dijitalleşme sürecinde son derece kritik. Bitdefender Antivirüs, son 10 yılda en fazla yılın ürünü seçilerek siber suç faaliyetlerine ilişkin savunmada rakipsiz olduğunu her yıl kanıtlıyor. Uyumsoft ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği, Türkiye’deki kurumların güvenlik duruşlarını iyileştirmek ve gelişmiş saldırılara karşı siber dirençlerini artırmak için ihtiyaçları olan tüm korumayı sağlayacaktır.” dedi.

Uyumsoft hakkında: www.uyumsoft.com

Ülkemizin inovasyon lideri Uyumsoft AŞ, 25.’nci yılında 50 binin üzerindeki yerli ve global müşterisinin uçtan uca dijital dönüşümünü sağlıyor. Türkiye’nin dijital dönüşüm lideri Uyumsoft A.Ş.’nin ürün ailesinde; Kurumsal Kaynak Planlama uyumERP (bulut, mobil), Müşteri İlişkileri Yönetimi uyumCRM (bulut, mobil), İnsan Kaynakları Yönetimi uyumHRM (bulut, mobil), e-Belge e-Uyum (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM, e-Defter, e-İrsaliye ve diğer tüm e-Belgeler) uygulamaları, Ticari Paket Yazılımlar, ekoTicari (Kobi’lerin ERP’si), ekoHR, ekoSMMM (Mali Müşavir Yazılımı), ekoCari (Ön Muhasebe Ticari Paket Programı), Banka Bakiyem, uyumYEDEK, uyumİYS dahil 30’u aşkın yazılım ürünü bulunuyor.

Bitdefender hakkında: www.bitdefender.com.tr

Bitdefender, 150'den fazla ülkede 500 milyondan fazla sistemi koruyan küresel ve lider siber güvenlik çözümleri ve antivirüs yazılımları üretiyor. 2001 yılından itibaren kurumsal ve bireysel bilişim güvenliği çözümleri üreten Bitdefender, sanallaştırma ve bulut teknolojisi alanlarında liderlik eden bir güvenlik sağlayıcısıdır. Bitdefender, aynı zamanda dünya çapında kullanılan güvenlik çözümlerinin %38'inde tercih edilen bir tedarikçidir. Endüstriler tarafından tanınan Bitdefender, ülkemizin yanı sıra küresel ölçekte güvenilir bir siber güvenlik şirketidir.