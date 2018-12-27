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Bir tonluk bomba ses hızını aşıp hedefi deldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın katılımıyla HABRAS'ta yapılan testte, bir tonluk MK-84 genel maksat bombası, ses hızını aştı ve çelik donatıyla güçlendirilmiş beton hedefi başarıyla deldi.

Bir tonluk bomba ses hızını aşıp hedefi deldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın katılımıyla HABRAS'ta yapılan testte, bir tonluk MK-84 genel maksat bombası, ses hızını aştı ve çelik donatıyla güçlendirilmiş beton hedefi başarıyla deldi.

27 Aralık 2018 Perşembe 13:55
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Bir tonluk bomba ses hızını aşıp hedefi deldi

ANKARA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Avrupa'nın çift raylı en uzun test hattı Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı'nda (HABRAS) önemli bir teste imza atıldı. Testte, bir tonluk MK-84 genel maksat bombasıses hızını aştı ve çelik donatıyla güçlendirilmiş beton hedefi başarıyla deldi.

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, milli olarak geliştirilen silah sistemlerinin dinamik etkinlik testlerini yapmak için Konya-Karapınar'da TÜBİTAK SAGE tarafından kurulan HABRAS'ın yapımına Haziran 2017'de başlandığı, 31 Ekim'de de açılışının gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, 2 bin metre uzunluğuyla Avrupa'nın çift raylı en uzun test hattı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen HABRAS'ta ilerleyen bir tonluk bombanın ses hızını aştığı belirtildi. Açıklamada, saatte bin 850 kilometre hıza ulaşan MK-84 genel maksat bombasının, bir metrelik çelik donatıyla güçlendirilmiş beton hedefi başarıyla deldiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha önce yüksek maliyetlerle yurt dışında yapılan testlerin ilkine şahitlik ettiği vurgulanan açıklamada, testte 113 kilogram ağırlığındaki delici sınıf minyatür bomba harp başlığının başarıyla hedefe ulaştığı bildirildi.

"Savunma sanayisinde bir ilk gerçekleşti"

Açıklamada, HABRAS'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın katılımıyla yeni bir test gerçekleştirildiğine işaret edilerek, taşıyıcı kızakla bir ton ağırlığa sahip kısmi delici özellikteki MK-84 genel maksat bombasının savunma sanayinde bir ilke imza attığı belirtildi.

MK-84'ün ray üzerinde ses hızının yaklaşık 1,5 katına ulaştığına dikkati çekilen açıklamada, saatte bin 850 kilometre hıza erişen MK-84'ün, bir metre kalınlığa sahip çelik donatıyla güçlendirilmiş beton hedefi başarıyla deldiği kaydedildi.

Bakan Varank, başarılı testi sosyal medyadan duyurdu

Bakan Varank, testin başarıyla sonuçlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Twitter'dan açıklamalarda bulunan Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı TÜBİTAK SAGE HABRAS altyapısında tarihi bir ana daha şahit olduk. Yapılan testte yaklaşık 1 tonluk mühimmat, ses hızının 1,5 katında hızlandırılarak hedefe ulaştı. Savunma sanayimiz için önemli bir başarıya daha imza atılmış oldu." ifadesini kullandı.

Açıklamada, HABRAS'ta, milli olarak geliştirilen silah sistemlerinin üretim aşamasındaki etkinlik testlerinin, seri üretilen mühimmatların kafile kabul testleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yurt dışından satın alınan silah sistemlerinin operasyonel koşullardaki farklı hedefler üzerinde etkinliklerinin test edildiği aktarıldı.

"Gizliliği korundu"

HABRAS öncesinde yurt dışında gerçekleştirilmek zorunda kalınan testlerin, ev sahibi ülke tarafından takip edildiğinin bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Testin yapılacağı ülkeden izin alınması süreci, o ülkeyle olan diplomatik ilişkiye paralel olarak ilerledi. HABRAS ile bir yandan bu izin alma süreçlerine gerek kalmazken diğer taraftan testlerin gizliliği korundu. HABRAS benzeri altyapılar ABD, İngiltere, Fransa, Almanya gibi kendi silah sistemlerini geliştiren az sayıda ülkede bulunuyor."

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Bir Tonluk Bomba
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