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Binance Türkiye ve Web3 Teknolojileri Derneği’nden Ekosisteme büyük katkı

Binance Türkiye ve Web3 Teknolojileri Derneği, şimdi de web3 ve blokzincir ekosisteminde bir ilki daha gerçekleştirerek Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde kurulan 18 blokzincir öğrenci kulübünü bir araya getirdi.‘’Kampüs Efsaneleri’’ adı altında gerçekleşen  Webinarın açılış konuşmasını yapan Binance Türkiye Pazarlama ve Topluluk  Müdürü Alper Bulut, Binance’in önceliğinin her zaman eğitim  olduğunu vurguladı. 

30 Mart 2023 Perşembe 21:37
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Binance Türkiye ve Web3 Teknolojileri Derneği’nden Ekosisteme büyük katkı

İSTANBUL- Dünyanın lider blokzincir ekosistemi ve kripto para altyapı sağlayıcısı Binance, geleceğin teknolojileri konusunda farkındalığı yüksek öğrencilerin bir araya geldiği ‘’Kampüs Efsaneleri’’ webinarını düzenledi. Web3 Teknolojileri Derneği ile iş birliği yapılan webinar kapsamında toplam 18 üniversite blokzincir topluluğunun ekosistemdeki anıları ve hikayeleri paylaşıldı. Topluluk kurmak için çıktıkları yolda öğrencilerin deneyimlerinin paylaşıldığı webinar, Binance Live ve Twittter üzerinden yayınlandı.

Etkinliğin açılış konuşmasını Binance Türkiye Pazarlama ve Topluluk Müdürü Alper Bulut gerçekleştirdi. İlk defa dünyanın lider blokzincir ekosistemi şirketi olarak öğrenci topluluklarının bir araya gelmesinde, Binance Türkiye gibi bir markanın öncülük ettiğini belirtti. Bulut, “Binance olarak önceliğimiz eğitim. Web3 ve blokzincir konularının anlaşılması bizim için çok önem taşıyor. Binance Türkiye olarak böylesi geniş çapta öğrenci toplulukları için bir buluşma alanı oluşturmanın heyecanı içerisindeyiz” dedi.

Web3 teknolojileri Derneği Kurucusu Buğra Ayan ise şöyle konuştu: “Türkiye kripto varlık kullanımı konusunda dünyada ilk sıralarda yer alan ülke. Bu kripto varlık sahipleri ülkenin her şehrinde ve ilçesinde yer alıyor. Fakat finansın ötesinde teknolojisini geliştiren, işin mutfağında olan yerler belli başlı lokasyonlarda bulunuyordu. Özellikle Web3 Derneği ve Binance işbirliğiyle bu mevcut durum değişti. Gerek Sürdürülebilir Web3 Zirvesi'nde gerekse toplulukların katılacağı bu etkinlikle paradigmayı değiştiriyoruz. Tüm ülkeyi teknolojinin mutfağına dönüştürüyoruz. Bu heyecan verici yolculukta yarını inşa edenler ise üniversitelerin blokzincir toplulukları oluyor.”

HABER: SELÇUK BULUT 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Binance Türkiye Ve Web3
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