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Bilişim sektöründe, ödüller sahiplerini buldu

Türkiye’nin ilk 500 Bilişim Şirketi – Bilişim 500 Araştırmasının sonuçları açıklandı.

09 Ağustos 2022 Salı 13:18
Bilişim sektöründe, ödüller sahiplerini buldu

HABER: DİNÇER KARACALAR

Lider teknoloji şirketleri arasında konumlanan Kolaysoft Teknoloji , 2021 Yılı Sistem Entegratörlüğü ve İş Ortağı Yılın e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv kategorisinde 2. sırada yer aldı. Bilişim sektörünün nabzını tutan araştırma sonuçlarına göre, ülkemizin ilk 500 bilişim firması, 2021 yılında bir önceki yıla oranla %26 büyüyerek toplam geliri 214 milyar TL oldu. Sektörde yazılım başı çekerken, yazılım alanında ihracat rakamı %74 artarak 1.6 milyar TL olarak gerçekleşti.

İngiltere ofisini açtı, yazılımda dünyayla rekabet edecek

Türkiye’nin yazılım sektöründe dünyayla rekabet edebileceğini ifade eden Kolaysoft Teknoloji  Genel Müdürü Kezban Boztürk, şunları söyledi:

Globalde rekabet edebileceğimiz en büyük alanlardan birisi yazılım dünyasıdır. Türkiye olarak, dünyada yazılım sektörü ile rahatlıkla rekabet edebileceğimizi düşünüyorum. Yurtdışına da açılarak İngiltere’de Kolaysoft’un ofisini açtık ve gerek deneyimimiz, gerek işi sahiplenmemiz, gerekse pratik yanlarımız ile yurtdışına bu anlamda iyi bir kaynak olacağımızı düşünüyorum. E-Dönüşüm pazarında ise, hem altyapı hizmeti sunduğumuz özel entegratörler, hem de kuluçkadaki entegratörleri değerlendirdiğimizde, pazarının yaklaşık %25’nin altyapısını Kolaysoft Teknoloji olarak bizler sağlıyoruz. Firma olarak, klasik bir özel entegratör olmanın ötesinde, sektörel bazda çözümler üreten ve E-Dönüşüm pazarında söz sahibi olan lider teknoloji şirketiyiz. Sahaya dokunan ve gerçekten de ihtiyaca deva olan ürünlerimizle, müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

PEYK, globalde inovatif yazılım ürünü seçildi

E-Dönüşüm (e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter vs) pazarındaki ürünlerinin yanı sıra, Kolaysoft Teknoloji’nin ürün ailesi arasında yer alan PEYK, İş Kanunları gereği tebliğ edilmesi gereken, bordro, ücret hesap pusulası, puantaj, sözleşme, ihtar, iş güvenliği, KVKK bildirimleri, izin onayları vb. bildirimlerin e-imza ile imzalanıp, TÜBİTAK zaman damgası ile mühürlenerek, çalışanlara online platform üzerinden tebliğ eden ve yasal geçerliliği olan bir yazılım platformudur. PEYK, 70 ülkede 150 bin üyesi olan Uluslararası Teknoparklar Birliği Derneği (IASP) tarafından, Covid-19 salgınına karşı işveren ve çalışanlara değer katan global çapta İnovatif yazılım ürünü seçildi. Firmanın diğer bir ürünü olan Ziyaretçi Eş Zamanlı Takip Sistemi (ZET), gelen ziyaretçilerin bina içerisinde eş zamanlı olarak nerede olduğunu takip etmek için geliştirilmiş entegre yazılım ve donanım çözümüdür. Ziyaretçiye verilen kart sayesinde, ziyaretçinin bina içerisinde nerede olduğu güvenlik biriminde bulunan ekranlardan anlık olarak takip edilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Kolaysoft Teknoloji AŞKezban Boztürk
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