Bilişim 500 Araştırmaları Başvuruları Başladı

İSTANBIL- Türkiye’nin en büyük 500 bilişim firmasının genel ve faaliyet gösterdikleri kategoriler özelinde sıralanmasının yanı sıra sektörün sadece bugünü değil geleceği hakkında da öngörülerin ve hedeflerin ele alınacağı “Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması-Bilişim 500” için başvurular başladı. Bu yıl 24. kez düzenlenen Bilişim 500’e başvurular 28 Nisan 2023 tarihine kadar devam edecek.

Bilişim ile yeni yüzyılda daha da ileri!

Bu yıl cumhuriyetinin 100’üncü yılını kutlamaya hazırlandığımız ülkemizin tüm alanlardaki atılımlarında teknoloji, teknolojinin temelinde ise bilişim konusu yer alıyor. Bu yaklaşımla bu sene “Yeni Yüzyılımızda Daha da İleri - Further” mottosu ile gerçekleştirilecek Bilişim 500 araştırması; sektör için önemli bir referans kaynağı olmanın yanı sıra yerli-yabancı yatırımcılar ve iş birliği sağlamak isteyen şirketler için rehberlik görevini sürdürecek.

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün ‘Pazar yeri’ olarak kabul edilen Bilişim 500 araştırmasının ülkemizin teknoloji odaklı stratejisine 24 yıldır aralıksız veri sunduğunu belirten BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe, “Küresel rekabetin yoğunluğu ışığında bilişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve tüm alanlarda yoğun olarak kullanılması Türkiye’nin söz konusu rekabette daha da öne çıkmasını sağlayacak. Son yıllarda bilişim ihracatında Türkiye’nin kat ettiği mesafe de bu alanda doğru adımların, yenilikçi bilişim şirketlerinin kararlılığının ne kadar önemli ve gerekli olduğunu gösteriyor. Bilgi teknolojileri ve iletişim şirketlerinin sayısı ve nitelikleri artarken, bilişim, teknoloji ve iletişim alanında birçok dünya markası da Türkiye pazarında yerini aldı, yerli donanım ve yazılımcılar ile çok sayıda yenilik ortaya çıkarıldı. Ar-Ge çalışmaları yıllar içinde güçlenirken, bunun bir sonucu olarak Teknokent ve Ar-Ge merkezlerimizin sayısı 1200’leri geçti. Şimdi ise sırada, küresel kıyaslamada sınırlı kalsa da Türkiye için büyük gurur olan unicorn firmaların sayısını arttırmak; bu yaratıcılıkların decacorn, hectocorn adımlarını atması var” dedi.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ