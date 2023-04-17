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Bilim insanları, Dünya'ya benzeyen ötegezegenlerin sanıldığından fazla olduğunu düşünüyor

ABD'li bilim insanlarına göre, Dünya'ya benzeyen ötegezegenler sanıldığı kadar nadir olmayabilir.

17 Nisan 2023 Pazartesi 14:26
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Bilim insanları, Dünya'ya benzeyen ötegezegenlerin sanıldığından fazla olduğunu düşünüyor

ANKARA AA- New Atlas sitesinin haberine göre, California Üniversitesinden (UCLA) bilim insanları, hidrojen atmosferleri ve erimiş magma okyanusları olan genç ötegezegenlerde suyun nasıl oluştuğuna dair çalışma yürüttü.

Carnegie Bilim Enstitüsü işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışma, su bulunduran ötegezegenlerin daha önce düşünüldüğü kadar nadir olmayabileceğini ve dünyaya benzeyen ötegezegenlerde suyun varlığının neredeyse kesin olabileceğini gösterdi.

Kırmızı cüce yıldızların yörüngesinde bulunan kayalık Süper Dünyalar hakkındaki verilere dayanan bu sonucun ardından araştırmacılar, atmosferlerinde zengin hidrojen ve magma okyanusları bulunan genç gezegenlerin belirli bileşikler ve reaksiyonlar noktasında nasıl materyal değiş tokuşunda bulunduğuna dair matematiksel modeller geliştirdi.

UCLA profesörü Ed Young liderliğindeki ekip, hidrojenin sıvı ve sıcak magmada çözünerek oksijenle etkileşimi sonucu su ürettiğini buldu.

Araştırmacılar, bu koşulların Dünya benzeri dış gezegenlerde yaygın olduğunu düşündüğünden, bunun üzerlerindeki suyun da yaygın olacağı anlamına geldiği çıkarımına ulaştı.

Bilim insanları bu durumda Dünya'ya benzeyen ötegezegenlerin sanıldığından fazla olduğu sonucuna vardı.

Young, "Tarih boyunca kendimiz hakkında yeni şeyler öğrendikçe Dünya’nın ne kadar tipik olduğunu görüyoruz. Evrendeki yerimizle alakalı bakış açımızı değiştirirsek bu gelecekteki araştırma yürütme yöntemlerimize yaklaşımımızı değiştirebilir ve dünyayı sarsan daha fazla keşif yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Nature" dergisinde yayımlanan çalışmanın bir sonraki aşaması, matematiksel modelleri iyileştirmek için ötegezegenlerin atmosferlerinin daha ayrıntılı bir incelemesini yapmak olacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDli Bilim Insanlarına Göre
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