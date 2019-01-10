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Bilim dünyasında heyecan yarattı

Bilim insanları 1.5 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir galaksiden gelen, tekrarlanan radyo dalgaları tespit ettiklerini duyurdu. Şimdiye kadar 60’tan fazla hızlı radyo patlamaları (FRB) tespit edilse de, sadece onlardan bir tanesi kendini tekrar etmişti. Bu yeni tespit edilen FRB ise 6 kez kendini tekrar etmesiyle bilim dünyasında heyecan yarattı. Tespit edilen FRB’nin bir milisaniye kadar sürdüğü ve güneşin 12 ayda ürettiği enerjiye eşit miktarda enerjiye sahip olduğu belirtildi.

Bilim dünyasında heyecan yarattı

Bilim insanları 1.5 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir galaksiden gelen, tekrarlanan radyo dalgaları tespit ettiklerini duyurdu. Şimdiye kadar 60’tan fazla hızlı radyo patlamaları (FRB) tespit edilse de, sadece onlardan bir tanesi kendini tekrar etmişti. Bu yeni tespit edilen FRB ise 6 kez kendini tekrar etmesiyle bilim dünyasında heyecan yarattı. Tespit edilen FRB’nin bir milisaniye kadar sürdüğü ve güneşin 12 ayda ürettiği enerjiye eşit miktarda enerjiye sahip olduğu belirtildi.

10 Ocak 2019 Perşembe 12:08
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Bilim dünyasında heyecan yarattı

KANADA - Kanadalı bilim insanları, CHIME (Kanada Hidrojen Yoğunluğu Haritalama Deneyi) isimli interferometrik radyo teleskobu ile galaksinin 1,5 milyar ışık yılı ötesinden gelen 13 hızlı radyo dalgası patlaması tespit ettiklerini açıkladı.

Keşif ekibinde yer alan astrofizikçi Ingrid Strairs konuya ilişkin, "Şimdiye kadar bilinen ve kendisini tekrar eden tek bir FRB vardı. İkinci bir tekrar eden FRB’ye rastlamak dışarıda daha fazlasının olabileceğini gösteriyor. Araştırmaya imkân verecek daha fazla tekrarlama ve daha fazla kaynak ile bu kozmik bulmacaları, nerden geldiklerini ve neyin onlara neden olduğunu anlayabiliriz” dedi.

Nature Dergisi'nde yayımlanan makalede, tekrarlanan sinyallerin zaman içerisinde daha da artacağı tahmin ediliyor. Tespit edilen iki tekrar eden FRB’nin varlığı bilim insanlarına tekrarlanan FRB’lerin, kendini tekrarlamayan tek bir patlamadan neyin ayırdığını, FRB’lerin kaynağını ve gelecekte yaşanabilecek patlamaları takip edebilme olanağı sağlayabilir. Şimdilik FRB’lere neyin sebep olduğu tam olarak bilinmese de uzayın derinliklerindeki farklı yaşam formlarından gelmiş olabileceği de ihtimaller dâhilinde. Radyo dalgalarının çok uzaktan gelmesi olayın gizemini bir kat daha arttırıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bilim InsanlarıBilim DünyasıRadyo Dalgalar
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