BiGaia’dan Pediatri Hekimlerini Buluşturan Bilimsel Toplantı!

HABER: DİNÇER KARACALAR

19 Kasım 2022 tarihinde İstanbul Çırağan Sarayı’nda BiGaia’nın koşulsuz desteği ile düzenlenen Pediyatrik Fonksiyonel Gastrointestinal Rahatsızlıklarda Probiyotikler bilimsel toplantısı hem fiziksel hem de online olarak çok sayıda pediatri hekimini buluşturdu. Sunuculuğunu Semiha Şahin’in gerçekleştirdiği; bilimsel oturum konuşmacılığını ise İtalya Foggia Ünversitesi Tıp Fakültesi Pediyatri Bölümü-Pediyatrik Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Flavia Indrio ve İstanbul Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Şirin Güven’in yaptığı toplantıya, tüm Türkiye genelinden aralarında Prof. Dr. Ateş Kara, Prof. Dr. Ergin Çiftçi, Prof. Dr Hasan Tezer gibi çok önemli KOL hekimler ve İstanbul genelinden 150’ye yakın pediatri hekimi fiziki katılım gösterdi.

Açılış konuşmasını Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Genel Müdürü Dr. Ecz. Başbuğ Öke’nin gerçekleştirdiği toplantıda Öke, “Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Tüketici Sağlığı Grubu’nun probiyotik markası BiGaia, içerisinde bulunan suşun çocukluk çağından itibaren kullanımı konusunda önemli bir yere sahip. Eczacıbaşı olarak probiyotik farkındalığını artırmaya katkı sağlamayı sorumluluk alanlarımızdan biri olarak görüyoruz ve bu nedenle bugün siz değerli pediatri hekimlerimizle bir araya gelmek bizler için çok kıymetli.” diyerek toplantının kendileri için önemini vurguladı.

Çocukluk çağından itibaren yaygın olarak görülen fonksiyonel gastrointestinal rahatsızlıklar için probiyotik kullanımının önemine bilimsel verilerle dikkat çeken İtalya Foggia Ünversitesi Tıp Fakültesi Pediyatri Bölümü-Pediyatrik Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Flavia Indrio “Etkinliği kanıtlanmış, dünya rehberlerinde yer almış probiyotikler pediatrik hastalarda görülen gastrointestinal rahatsızlıkların çözümlenmesinde kritik rol oynuyor.“ açıklamasında bulundu.

Tüm Türkiye genelinde alanının önemli hekimlerinin katıldığı toplantı; Pediatri Dünyası üzerinden yapılan eş zamanlı yayınla canlı olarak da takip edildi. Online yayın aracılığı ile fiziki katılımcı pediatri hekimleri dışında 1000’den fazla hekimin de eş zamanlı takip ettiği toplantı İngilizce gerçekleşti, toplantı boyunca simultane çeviri yapıldı. Hem fiziksel hem de online olarak tüm Türkiye’den katılım sağlanan bilimsel toplantıda pediatri hekimlerinde pediatrik hastalarda görülen gastrointestinal rahatsızlıklarda probiyotik farkındalığı konusunda bilgiler paylaşıldı.

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama toplantı sonunda gerçekleştirilen memnuniyet anketlerine katılan her bir hekim adına Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı’na (KAHEV) bağışta bulunarak, COVID-19’dan hayatını kaybeden hekimlerin çocuklarının eğitimini destekleyen bir sosyal sorumluluk hareketine de imza attı.