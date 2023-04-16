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Bayraktar Kızılelma 4'üncü uçuşunda sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde dördüncü uçuşunu gerçekleştirdi.

16 Nisan 2023 Pazar 03:17
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Bayraktar Kızılelma 4'üncü uçuşunda sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı
İstanbul

Baykar açıklamasına göre, Baykar’ın tamamen öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Kızılelma, insansız savaş uçağının uçuş test kampanyası, planlanan doğrultuda devam ediyor. Kampanya kapsamında gerçekleştirilen dördüncü uçuş ile Sistem Tanımlama Testi başarıyla tamamlandı.

Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen Bayraktar Kızılelma’nın geliştirme ve üretim faaliyetleri sürüyor. Milli insansız savaş uçağının 2024 yılında seri üretimine geçilmesi hedefleniyor.

Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB3 SİHA, dünyanın ilk SİHA gemisi olacak TCG Anadolu’nun 10 Nisan’da gerçekleştirilen envantere kabul töreninde uçuş güvertesinde yerini aldı. Törende üretilen ikinci prototipi sergilenen Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağının 2025 yılında TCG Anadolu gemisinden uçuş testlerine başlaması amaçlanıyor.

Bayraktar Kızılelma bir yıllık rekor sürede gökyüzüyle buluştu

Baykar’ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar Kızılelma projesi 2021’de başladı. 14 Kasım 2022’de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızılelma, Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Bayraktar Kızılelma bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu. 30 Mart tarihindeki üçüncü uçuşuyla Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testini başarıyla tamamladı.

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, hava-yer görevlerinin yanı sıra yapay zeka kabiliyetiyle hava-hava muharebesi icra edecek. Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağı düşük radar kesiti sayesinde sahip olacağı düşük görünürlük ile Türkiye için güç çarpanı olacak.

Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek platform olacak Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenerek Mavi Vatan’ın korunmasında stratejik görevler yapacak.

8,5 ton kalkış ağırlığı, 1500 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip Bayraktar Kızılelma, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak. Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak Bayraktar Kızılelma, akıllı filo otonomisiyle görev yapabilecek.

Baykar, 2023'e ihracatla başladı

Baykar, rekabete dayalı bir süreç sonucunda Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla 2023 yılına 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 için yapılan ihracat sözleşmesiyle başladı.

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti, 2021'de de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

2022’de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99.3 olan Baykar, 1.18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar’ın 2022 cirosu 1.4 milyar dolara ulaştı.

Bayraktar TB2 SİHA için şu ana kadar 28 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

AA

Son Güncelleme: 16.04.2023 03:24
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