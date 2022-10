Bakan Varank: Türkiye, dijital oyun girişimciliğinde tarih yazıyor

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye, son dönemde dijital oyun girişimciliğinde adeta bir tarih yazıyor. İstanbul, bu yıl dijital oyun sektöründe Avrupa'da en fazla yatırım alan şehir oldu" dedi.



Bakan Varank, Ankara'nın Keçiören ilçesinde Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi'nin açılışına katıldı. Varank, Keçiören Belediyesi'nin 4 milyon TL'lik yatırımla hizmete sunduğu teknoloji merkezinin, gençlerin en sık ziyaret edeceği yerlerden olacağını söyledi. Varank, bugün artık daha önce duyulmayan meslekler olduğunu belirterek, "İşte şu anda 'YouTuberlık' diye bir meslek var. Gençler arasında yaygın bir meslekten bahsediyoruz. İşte burası da bu işlerle uğraşan ya da ilgi duyan gençlerin içerik üretmekte kullanacağı alanlardan bir tanesi olacak" dedi.



Teknoloji merkezinde farklı başlıklarda eğitim çalışmalarının da olacağına işaret eden Varank, "Yine gençlerin ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir imkan da elektronik spor. Eminim, gençlerimizin birçoğu, dijital oyunları seviyordur. Bu oyunlar artık öyle büyük bir sektör haline geldi ki bir stadyum dolusu insan futbol maçı izler gibi e-spor müsabakalarını izliyor. Yüz binlerce online izleyici, bu müsabakaları yakından takip ediyor. İşte bu merkez sayesinde Keçiörenli gençler de bu imkanlardan sonuna kadar yararlanabilecek. E-spor takımları kurup, burada turnuvalar düzenleyebilecekler" diye konuştu.



'TARİH YAZIYORUZ'



Gençlerden oyun geliştirmelerini de beklediklerini kaydeden Varank, "Türkiye, son dönemde dijital oyun girişimciliğinde adeta bir tarih yazıyor. İstanbul, bu yıl dijital oyun sektöründe Avrupa'da en fazla yatırım alan şehir oldu. Gençlerimiz çok kabiliyetli. İkinci şehre bakıyorsunuz; Londra, en fazla oyun yatırımı alan ikinci şehir olmuş fakat orada da en fazla yatırımı alan firmanın sahibi yine bir Türk. Demek ki bizim bu alanda ciddi kabiliyetlerimiz var. Gençlerimiz, kurduğu start-up'lar, geliştirdikleri oyun teknolojileriyle tüm dünyadan yatırımcıların ilgisine çekmeye devam ediyor. İşte burası da o vizyona uygun olarak, aynı zamanda bir kuluçka merkezi şeklinde tasarlandı" dedi.



2 ay önce Hacettepe Teknopark'ta bir oyun firmasını ziyaret ettiğini ve gençlerle bir araya geldiğini hatırlatan Varank, "Oyun firmasını yeni mezun bir arkadaşımızı kurmuş. 9 kişiyle oyun geliştiriyordu ve arkadaşlarımız sadece bir oyunu, tam 200 milyon dolara Amerika'ya satmışlar. Bakın 9 kişi, 200 milyon dolarlık bir katma değer oluşturabiliyor" diye konuştu.



'MERKEZE GENÇLERİ ALIYORUZ'



'Milli Teknoloji Hamlesi' ile Türkiye'yi aynı zamanda kritik teknolojilerin üretildiği ülke haline getirmek istediklerini dile getiren Varank, "Bu amaçla yürüttüğümüz çalışmaların merkezine de her zaman gençlerimizi alıyoruz. Havacılıktan uzaya, savunma sanayisinden elektrikli araçlara, yazılımdan yapay zekaya kadar birçok alanda yaptığımız atılımlarda gençlerimizle beraber yol yürümek istiyoruz. Fırsat verildiğinde, imkan tanındığında Türk gençliğinin neler yapabileceğinin bir sınırının olmadığına bu dönemde defalarca şahit olduk. Son dönemde ülkemizden çıkan 'Turcorn'lar ya da ordumuza teslim ettiğimiz Akıncı taarruzi insansız hava aracımız bu alandaki sadece iki örnek. Bugün bütün dünyanın konuştuğu insansız hava araçlarını üreten ekibin yaş ortalaması 30'un altında. İşte genç insanlar bunları başarıyor, tüm dünyada ses getirebiliyorlar. Derdimiz; bu başarıyı her alanda yaygınlaştırmak ve gençlerimizin öncülüğünde ülkemizin teknolojik bağımsızlığını pekiştirebilmek. Bunun için de çocukluktan üniversite çağı ve sonrasına kadar hayatlarının her aşamasında gençlerimize en modern imkanları sunmaya çalışıyoruz" dedi.



Bakan Varank, gençlere ve çocuklara çok daha farklı Türkiye bırakmak için yüksek teknolojiye yatırım yaptıklarını ancak birilerinin de gençleri 'X', 'Y', 'Z' diye kategorilere bölmeye ve sürekli olumsuzluk pompalamaya çalıştığını söyleyip, "Bizim bunlara fırsat vermemiz lazım. Gençleri sevip, güvenen, gençlerle yol yürüyen bir siyasi hareketiz. Gençlere farklı alternatifler koyuyoruz, geleceği okuyabiliyoruz. Gençleri de geleceğe dönük yetiştirmeye devam edeceğiz. Onlar da Türkiye'nin başarı hikayelerini yazacaklar. Bu manada yerel yönetimler en büyük paydaşımız. Bizim ilçe belediyelerimizin anlayışını ortaya koymayan, yaptıklarını hayal edemeyen büyükşehir belediyeleri var. 4 yılda İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da hangi icraatı ortaya koymuşlar, hangi yatırımı yapmışlar, vatandaşın hangi derdini çözmüşler? Onların öyle bir derdi yok. Bizim derdimiz var; bu ülkeye hizmet etmek istiyoruz. Ülkeyi 2053, 2071 hedeflerine kararlılıkla ulaştırmak istiyoruz" diye konuştu.



Bakan Varank, konuşmasının ardından teknoloji merkezinin açılışını yaparak incelemelerde bulundu.