Bakan Varank: 'Airtaxi' 23 Nisan'da boğazı uçarak geçecek

KOCAELİ - AIRTAXI Dünya Kongresi kapsamında, Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde insansız 'Airtaxi’, dikey hava şovu gerçekleştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, aracı inceleyerek, "23 Nisan'da Galataport'tan Üsküdar'a insanlı uçuş yapabileceklerine inandıklarını söylediler. Arkadaşlarımız 23 Nisan'a bunu yetiştirebilirlerse Türkiye'den 'Airtaxi' uçan araba, 23 Nisan'da boğazı uçarak geçecek" dedi.



İstanbul'daki Airtaxi Dünya Kongresi'nin son gününde, Bilişim Vadisi'nde insansız ‘Airtaxi’ gösterisi yapıldı. Dikey şekilde havalanan aracın gösterisi, ilgiyle izlendi. Aynı zamanda alanda kargo taşımacılığı için kullanılacak 'Airtaxi'ler sergilendi. İncelemelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dünya Airtaxi Kongresi 13-14 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. Bu kongre kapsamında Bilişim Vadisi’ne gelerek arkadaşlarımız Türkiye'deki girişimcilerin firmaların kabiliyetlerini gösterecek ufak bir gösteri yaptılar. Airtaxi Kongresi uçan arabalar dediğimiz kişisel hava araçlarının tartışıldığı geleceğe dair projeksiyonların yapıldığı kongre. Hem Türkiye'den hem de dünyadan profesyoneller bir araya gelerek 2 gün boyunca hem tartıştılar hem dünyanın gideceği yönle ilgili eksikliklerle ilgili neler yapılabileceği konuşuldu. Bugün de en küçüğünden en büyüğüne kadar hava araçlarından gösteri yaptı" diye konuştu.



Dünyada 'insansız hava araçları' denilince akla Türkiye’nin geldiğini belirten Bakan Varank, “Doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaparsanız dünyada çok başarılı olabilirsiniz. Bunları İHA, SİHA'lardan zaten görüyoruz. Dünyada insansız hava araçları SİHA'lar dediğinizde insanların ilk aklına Türkiye geliyor. Uçan arabalarda 'Airtaxi'lerde de biz Türkiye'de müthiş bir potansiyel olduğunu biliyoruz. Firmalarımız harıl harıl bu alanlarda çalışıyor. Doğru zamanda teknolojinin tam gelişmediği dünyada bu sektörün ve pazarın açık olduğu zamanda biz de bu işlere yatırım yaparak inşallah dünyada başarılı ülke konumuna geleceğiz" dedi.



23 NİSAN'DA ÜSKÜDÜR'A UÇUŞ



Bakan Varank, Türkiye'nin ürettiği teknolojik ürünlerin referans kabul edilmeye başlandığını belirtip, "23 Nisan'da Galataport'tan Üsküdar'a insanlı uçuş yapabileceklerine inandıklarını söylediler. Biz de güvenlik anlamında bu yapılabilir mi, buna çalışacağız. Arkadaşlarımız 23 Nisan'a bunu yetiştirebilirlerse Türkiye'den bir 'Airtaxi' uçan araba, 23 Nisan'da uçmuş olacak. Burada gördüğümüz kabiliyetler Türkiye'yi ileri taşıyabilecek kabiliyetler. Biz Türkiye'nin geleceğe yönelik teknolojilere yatırım yapması gerektiğine inanıyoruz. Ancak bunu yapabilirsek Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirebiliriz. Türkiye ihracatta büyük bir ivme yakaladı. Fark oluşturacak işler geleceğin teknolojilerine yatırım yapmakta. Uçan arabalara, insansız hava araçlarına, uzaya, biyo- nano teknolojiye yatırım yapmaktan geçiyor. Biz de bu alanlara çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Türkiye'nin ürettiği teknolojik ürünler referans kabul edilmeye başlandı" diye konuştu.



'Aircar'ın kurucusu Eray Altunbozar ise "Sayın bakanım, sözümüz olsun; 23 Nisan'da çocuklarımıza da bir armağan olarak bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.