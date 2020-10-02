Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1146
ALTIN
474.847
DOLAR
7.7192
STERLİN
10.0192
EURO
9.0532
'Covid-19'dan iyileşenlerin kardiyak kontrollerinin yapılması gerekiyor'
'Covid-19'dan iyileşenlerin kardiyak kontrollerinin yapılması...
2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı
2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı
Denizlispor Başkanı Çetin: Kazanarak çıkışa geçeceğiz
Denizlispor Başkanı Çetin: Kazanarak çıkışa...
Ardahanlı golfçü çocuklar artık profesyonel sahada oynuyor
Ardahanlı golfçü çocuklar artık profesyonel...
Sağlıklı ve besleyici kışlıklar nasıl yapılır?
Sağlıklı ve besleyici kışlıklar nasıl...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Karaismailoğlu: Türksat 5A uydusunu teslim aldık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5A uydusunu teslim aldık. 30 Kasım'da da inşallah uzaya fırlatacağız" dedi.

02 Ekim 2020 Cuma 11:44
3 Okunma
Bakan Karaismailoğlu: Türksat 5A uydusunu teslim aldık

ANKARA - Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, AIRBUS D&S tarafından üretim süreçleri ve test aşamaları tamamlanan Türksat 5A uydusunun, bakanlık ve Türksat yetkilileri tarafından teslim alındığını bildirdi. Karaismailoğlu, "Türksat 5A uydusunu teslim aldık. 30 Kasım'da da inşallah uzaya fırlatacağız. Yine Türksat 5B uydusunu da 2021'in ikinci çeyreğinde faaliyete geçirmeyi ve fırlatmayı hedefliyoruz. Türksat 6A uydumuz için de çalışmalar devam ediyor. Kendi mühendislerimiz tarafından yerli ve milli olarak üretilen uydumuzu da inşallah 2022 yılı içinde uzaya fırlatmayı hedefliyoruz" dedi.

Türksat 5A uydusunun, SPACE X firmasının ABD Florida’da bulunan Cape Canaveral’daki fırlatma merkezine gönderileceğini bildiren Karaismailoğlu, bu uydunun yaklaşık 1 ay sürecek hazırlıklar sonrasında Falcon 9 roketi ile 30 Kasım’da uzaya fırlatılacağını kaydetti.

'2021 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİNDE HİZMETE BAŞLAMASINI BEKLİYORUZ'

Türksat 5A uydusu ile Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’i kapsayan geniş coğrafyada TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunulacağını belirten Karaismailoğlu, "Karada, havada, denizde, raylı sistemlerde müthiş bir vizyon geliştirdik. Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan Türksat 5A uydusunun 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşması için yapacağı yolculuğun yaklaşık dört ay sürmesi ve Türksat 5A uydusunun 2021 yılının ikinci çeyreği içinde hizmete başlamasını bekliyoruz" dedi. 

'HAKLARIMIZI 30 YIL KORUYACAK'

Türksat 5A uydusunun manevra ömrü ile Türkiye'nin 31 Derece Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacağını da vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "10 kilowatt faydalı yük gücü ile hizmete girdiğinde Türksat 5A, Türksat filosunun en güçlü uydusu olacak. Uzay teknolojileri konusunda da inşallah bundan sonra teknoloji üreten, geliştiren ve ihraç eden bir konuma gelmek için canla başla bütün milletimizle birlikte çalışıyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluTürksat 5A Uydusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyanın yüzde 60'ı çevrimiçi
Dünyanın yüzde 60'ı çevrimiçi
Uluslararası Uzay İstasyonu hava sızıntısının kaynağını buldu
Uluslararası Uzay İstasyonu hava sızıntısının kaynağını buldu
Sanayiciler istedi, Türk bilim insanları Diyarbakır'da üretti
Sanayiciler istedi, Türk bilim insanları Diyarbakır'da üretti
Patlayıcı tespit eden robotla birinci olan gençlere Bakan Soylu'dan destek
Patlayıcı tespit eden robotla birinci olan gençlere Bakan Soylu'dan destek
Selçuk Bayraktar’dan, Enderunlu öğrenci Kerem’e tam not
Selçuk Bayraktar’dan, Enderunlu öğrenci Kerem’e tam not
Trabzonlu öğrenciler, insansız su altı araçlarıyla TEKNOFEST'te yarışacak
Trabzonlu öğrenciler, insansız su altı araçlarıyla TEKNOFEST'te yarışacak
'Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika' belgeseli gün sayıyor
'Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika' belgeseli gün sayıyor
Astronomi meraklıları 26 Eylül’de buluşuyor
Astronomi meraklıları 26 Eylül’de buluşuyor
Cezeri'nin yeni görüntüleri yayınlandı
Cezeri'nin yeni görüntüleri yayınlandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans