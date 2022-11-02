Bakan Karaismailoğlu: Togg'un en iyi yol arkadaşı Türksat olacak

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “’Türkiye Yüzyılı'; bilimin, dijitalin, iletişimin yüzyılı olacak. Bu da Türksat gibi kurumlarımızla, savunmadan, sanayiye sunduğumuz altyapı ile mümkün olacak. Togg'un yollardaki en önemli bileşeni, en iyi yol arkadaşı akıllı ulaşım teknolojilerinin mimarı Türksat olacaktır" dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ATO Congresium'da Türksat A.Ş.'nin bilişim hizmetleri kapsamındaki 'T-Anı 22 Yeniden Yeniye Bilişim Lansmanı'na katıldı. Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok'un ev sahipliğindeki programda, 'Sorgu', 'Projem' ve 'Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (EKDS) tanıtımı yapıldı.



Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'yi; Avrupa, Asya, Afrika üçgeninde lojistik süper güce çevirecek adımları kararlılıkla attıklarını belirterek, "Bilişim ve haberleşme alanlarında da önemli işlere imza atıyoruz. Aynı yıl içinde uzaya 2 yeni nesil haberleşme uydusu fırlatan ender ülkeler arasında yerimizi de aldık. 5G yatırımı için kritik adımları, tüm taraflarla birlikte atarken 6G için de çalışmalarımıza başladık" dedi.



Türksat'ın ürettiği yeni projelerle, pek çok kurumun; yeni, fonksiyonel ve teknolojik dünyanın kapılarını aralamasına destek olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "15 yılı aşkın süredir bilişim dünyasındaki yoğun ve etkin çalışmaları ile ülkemizin elektronik dönüşüm süreçlerine önemli katkılar sağlıyor. Ülkemiz Türksat ile dijital dönüşümde ciddi mesafeler katediyor. Uluslararası başarılara imza attığımız bu dönemde, kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlara, güncel süreçlere uyum sağlaması için hızlı, kolay ve verimli bir dönüşüm hizmeti sunan Türksat'ın katkısı büyüktür" ifadelerini kullandı.



'CUMHURİYET'İMİZİN 100'ÜNCÜ YILINDA UZAYA GÖNDERECEĞİZ'



Türksat 5A ve Türksat 5B'yi 1 yıl içerisinde başarıyla uzaya gönderdiklerini dile getiren Karaismailoğlu, "Test çalışmalarında önemli aşamalara geldiğimiz yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında uzaya göndereceğiz. Dünyada gücümüzün perçinlenmesi için uzayda izimizin olması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Nasıl, 'Mavi Vatan'da, 'Siber Vatan'da ülkemiz hak ettiği güce sahip olduysa; dosta güven, düşmana korku salan bir pozisyona geldiyse, 'Uzay Vatan' için de hedefimiz, tarihi adımlar atarak sadece haberleşme ve bilişim alanında değil, uzay teknolojileri alanlarında da örnek alınan bir ülke olmaktır" dedi.



'VERİ MERKEZİNİN TEMELİNİ 2023’TE ATACAĞIZ'



Bakan Karaismailoğlu, Türksat'ın Türkiye'nin elektronik dönüşüm altyapısında önemli rol üstlendiğini belirterek, "Türksat Gölbaşı Kampüsü'nde 5 bin metrekare alana kuracağımız veri merkezinin temelini 2023'te atacağız. 'Bulut' servislerin sunum merkezi görevini üstlenecek bu merkezimizde aynı zamanda, kamu ve özel sektör kuruluşları için barındırma ve felaket kurtarma hizmeti de verilecek" diye konuştu.



'BİLİMİN, DİJİTALİN, İLETİŞİMİN YÜZYILI OLACAK'



'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine işaret eden Karaismailoğlu, "Yerli ve milli elektrikli otomobilimiz Togg ile İHA'larımızla, SİHA'larımızla, milli muharip kara, hava ve deniz araçlarımızla, yerli milli trenlerimizle Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına 1 kala tarih yazıyoruz. 'Türkiye Yüzyılı'; bilimin, dijitalin, iletişimin yüzyılı olacak. Bu da Türksat gibi kurumlarımızla, savunmadan, sanayiye sunduğumuz altyapı ile mümkün olacak. Cumartesi günü banttan indirilişini ülkemiz adına coşkuyla kutladığımız Togg'un yollardaki en önemli bileşeni, en iyi yol arkadaşı akıllı ulaşım teknolojilerinin mimarı Türksat olacaktır" açıklamasında bulundu.



Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ise "T-Anı ile dönüşümü başlatacağımız Türksat Bilişim Hizmetleri'mizin kalbini Gölbaşı Kampüsü'nde inşa edeceğimiz veri merkezine yerleştireceğiz. 5 bin metrekare alana sahip veri merkezimizin temelini, 2023 yılı ilk yarısında atmayı planlıyoruz. Tüm hizmetlerin her geçen gün daha çok Bulut Üssü'nden sunulduğu günümüzde; alt yapının, platformların, yazılımın ve fonksiyonların, Türksat Bulut hizmetleri şemsiyesi altında müşterimize sunulmasını sağlayacağız" dedi.