Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.096,22
ALTIN
1.239,38
DOLAR
19,29
STERLİN
24,00
EURO
21,07
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Karaismailoğlu: 2022'de 65 milyar 256 milyon gigabyte internet kullanıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılında 319 milyar dakikadan fazla telefonda konuşulduğunu, 65 milyar 256 milyon gigabyte internet kullanıldığını bildirdi.

09 Nisan 2023 Pazar 16:23
33 Okunma
Bakan Karaismailoğlu: 2022'de 65 milyar 256 milyon gigabyte internet kullanıldı

ANKARA AA- Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Karaismailoğlu, 2022 yılının 4. çeyreğine ilişkin "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu"nu değerlendirdi.

Sektörde faaliyet gösteren işletmecilerin 2022'de satış gelirlerinin bir önceki yıla göre yüzde 40,7 artışla 130 milyar liraya ulaştığını belirten Karaismailoğlu, sektördeki tüm işletmecilerin yatırımlarının bir önceki yıla göre yüzde 42,7 artarak 31 milyar lirayı aştığına dikkati çekti.

Taşınan toplam mobil numara sayısı 167,2 milyonu geçti

Geçen yıl sonu itibarıyla mobil abone sayısının 90,3 milyona ulaştığının altını çizen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Mobil abone yaygınlığı ise yüzde 105,9 oldu. Mobil abonelerin 82,9 milyonu 2016'da hizmete başlayan 4,5G aboneliğini tercih etti. 4,5G hizmeti toplam abonelerin yüzde 91,8'ini oluşturdu. M2M abone sayısı 8,1 milyona ulaşarak yıllık bazda yüzde 8,7 büyüme gösterdi. 2022 sonu itibaryla taşınan toplam mobil numara sayısı 167,2 milyonu geçti. 2022 yılı içinde taşınan mobil numara sayısı ise 9,6 milyona yaklaştı."

Fiber internet abone sayısı 5,7 milyona yükseldi

İnternet abone sayısına da değinen Bakan Karaismailoğlu, 71,7 milyonu mobil olmak üzere toplam genişbant internet abone sayısının bir yılda 2,5 milyon artarak 90,6 milyona çıktığını bildirdi. Karaismailoğlu, fiber altyapının yüzde 9,8 artışla 517,3 bin kilometre ulaştığını belirterek, fiber internet abone sayısının da yüzde 17,8'lik artışla 5,7 milyona yükseldiğine işaret etti.

Karaismailoğlu, "2021 yılının son çeyreğinde sabit genişbant abonelerinin ortalama aylık veri kullanımı 204 gigabyte iken, 2022 yılının son çeyreğinde bu rakamın 243 gigabyte'a yükseldiği, mobil abonelerde ise 2021 yılı dördüncü çeyreğinde 11 gigabyte olan veri kullanımının 14,8 gigabyte'a ulaştığı görüldü. 2022'nin tamamında ise 65 milyar 256 milyon gigabyte internet kullandık." bilgisini paylaştı.

Toplam 319,6 milyar dakikalık trafiğin yüzde 98,5'inin mobil şebekelerden başlatıldığını ifade eden Karaismailoğlu, 2022'nin son çeyreği itibarıyla mobil şebekelerde aylık ortalama kullanım süresinin 549 dakika olduğunu kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bakan Karaismailoğlu:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yörüngedeki uzay çöpleri, uydular ve uzay araçları için tehlike oluşturuyor
Yörüngedeki uzay çöpleri, uydular ve uzay araçları için tehlike oluşturuyor
TEI'nin havacılık motorları, yeni mobil üniteyle Doğu Anadolu'da yüksek irtifada test edilebilecek
TEI'nin havacılık motorları, yeni mobil üniteyle Doğu Anadolu'da yüksek irtifada test edilebilecek
ASELSAN elektrikli araçtaki iddiasını büyütüyor
ASELSAN elektrikli araçtaki iddiasını büyütüyor
SpaceX Starship için yarın fırlatma denemesi, 17 Nisan'da da uçuş testi gerçekleştirecek
SpaceX Starship için yarın fırlatma denemesi, 17 Nisan'da da uçuş testi gerçekleştirecek
Hyundai 2030 Yılına Kadar İlk Üç Elektrikli Araç Üreticisinden Biri Olacak
Hyundai 2030 Yılına Kadar İlk Üç Elektrikli Araç Üreticisinden Biri Olacak
Çin’in 2023 yapay zekâ harcamaları dünya toplamının yüzde 10’una ulaştı
Çin’in 2023 yapay zekâ harcamaları dünya toplamının yüzde 10’una ulaştı
“Sneaky” robot birincilik kazandı
“Sneaky” robot birincilik kazandı
Yeni 1'e 15 "Kale" Savaş Moduyla Partilerinizin Heyecanı Katlanacak
Yeni 1'e 15 "Kale" Savaş Moduyla Partilerinizin Heyecanı Katlanacak
Europower Enerji’nin Halka Arz Başvurusu Onaylandı
Europower Enerji’nin Halka Arz Başvurusu Onaylandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi