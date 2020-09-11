Atakan Taşur'dan Mail Dolandırıcılığına Dikkat Çağrısı 

HABER: AZİZ KARATAŞ

“Özellikle iş sahibi insanların maillerine ulaşarak resmi bir isletme gibi gözüküp kişilere iş anlaşması yapmak ve daha önce yaptığı isleri araştırarak bu işler üzerine sizi çok iyi tanıyoruz diye güven verip tuzağa çekmektedirler en çok ise dikkat edilmesi gereken husus,şahsınızın pornografik sitelere resimlerinin konulduğu ve videolarınızın sosyal medya hesabından alınarak buralara aktarıldığını belirterek sizden bitcoin ve dolar yoluyla şantaj parası istemelidir. Resmi bir mailden gelen hicbir linki tıklamamayı ve itibar etmemeleri konusunda sürekli kişileri uyarıyoruz. Casus yazılım kurbanı olmayın” dedi.