ASUS, AMD işlemcili yeni oyuncu dizüstü bilgisayarını görücüye çıkardı

ASUS’un oyuncular için özel olarak teknoloji geliştiren Republic of Gamer markasının yanı sıra daha fiyat performans odaklı ve bütçe dostu ürünlerini konumlandırdığı ASUS TUF Gaming serisinin, AMD ve NVIDIA teknolojilerini bir araya getiren yeni oyuncu dizüstü bilgisayar modeli FX705/FX505 son kullanıcının beğenisine sunuldu. AMD işbirliği ile ilgili yetkililer, uzun bir aranın ardından ilerleyen günlerde artık AMD işlemcilerinin de üst seviye mobil donanımlar için ciddi bir alternatif olacağına inandıklarını belirtti.

“UYGUN FİYATA SON TEKNOLOJİ ÜRETEBİLECEĞİZ”

Açıklamanın devamında ASUS yetkilileri, TUF Gaming serisi ile fiyat performans odaklı bilgisayarlar için en iyi çözümü bulma gayretinde olduklarını aktarırken, donanım anlamında AMD ile geliştirilen iş birliğinin kendileri için oldukça kıymetli olduğunu dile getirdi.



Bu yeni işlemci çözümleri ile performanstan ödün vermeden daha uygun fiyatta son kullanıcılar için teknoloji üretebileceklerini belirten yetkililer, kullanıcı tarafından gelen ilk yorumların mutluluk verici olduğunu aktardı.

İşlemci tarafındaki AMD çözümünün cihazda kullanıcıyı bekleyen tek yenilik olmadığının altını çizen firma yetkilileri ayrıca GPU tarafında da NVIDIA’nın yeni duyurduğu ve yine fiyat performans anlamında son kullanıcının ilgisini çekeceği düşünülen yeni GTX 16 serisi ekran kartları kullandıklarını belirtti. Grafik işlemcisi tarafında da bilgisayarın güçlü ve yenilikçi olduğu savunulurken yeni AMD ve NVIDIA teknolojilerinin uyumuna dikkat çekildi.

Cihaz ile ilgili verilen teknik donanım detayları şu şekilde; ASUS TUF Gaming FX505/705 oyuncu dizüstü bilgisayarının CPU tarafında 12 nanometre üretim teknolojisini kullanan, ZenPlus mimarisinin son ürünü olan 4 çekirdekli, 4GHz sabit hızda çalışabilen AMD Ryzen 7 3750H konumlandırılmış. Bu 8750H Ryzen işlemcinin rekabet anlamında Intel 7700HQ ile yarışabilir bir performans sunduğu verilen diğer bilgiler arasında. Ayrıca yeni GTX 1660Ti grafik kartının AMD işlemcisi ile uyum içinde çalışarak tatmin edici performanslar ortaya koyduğu belirtilirken gerek oyuncular gerekse içerik üreticileri için ihtiyaç duyulan performansın fiyat anlamında daha kolay ulaşılabilir yeni TUF Gaming serisinde son kullanıcının beğenisine sunulduğu açıklandı.

“UZUN SÜREN PERFORMANS SUNUYOR”

Açıklamada, Uzun saatler kullanımın ardından ısınarak performans kayıpları yaşayan taşınabilir cihazların aksine TUF FX705’in, çift fanlı anti-toz teknolojisi sayesinde hem soğutma kanallarını dışarıdan gelen tozlara karşı koruduğu hem de daha uzun saatler istikrarlı bir performans sunduğu bildirildi.

GÜNLÜK KAZALARA KARŞI DAYANIKLI

Açıklamanın son bölümünde bu taşınabilir oyuncu dizüstü bilgisayarının IPS Level, parlamayan FHD ekranına ve nanoEdge teknolojisiyle inceltilmiş çerçeveleri sayesinde standartlarlardan daha az yer kaplayan kasasına vurgu yapıldı. MIL-STD-810G askeri sınıf dayanıklılık testlerinden oldukça iyi sonuçlar alarak geçen bu cihazın günlük kullanımda başına gelebilecek her türlü kazaya karşı dayanıklı olduğu belirtildi. Yetkililer ayrıca oldukça sağlam ve dayanıklı olan bu kasanın aynı zamanda RGB ışıklandırma ile kişiselleştirilebildiğinin altını çizdi.

NVIDIA ve AMD yeni teknolojilerinin uyumlu performansı ve gelişmiş soğutma sistemi sayesinde son kullanıcıya istikrarlı ve güçlü bir fiyat performans alternatifi yarattığını söyleyen ASUS yetkilileri gelecek günlerde CPU tarafındaki AMD çözümlerinin daha da çeşitli olacağını söyledi.