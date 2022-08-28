Aslan balıklarına yaklaşmayın, dokunmayın' uyarısı

ANTALYA (DHA)

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, yaz sezonunda olunduğu için deniz canlıları ile insanların karşılaşma olasılığının yüksek olduğunu aktardı. Prof. Dr. Korun, özellikle görünümü ve hareketsiz yaşam tarzı nedeniyle su altının dikkat çekenleri arasında bulunan aslan balığının dokunaçlarının insan vücuduna temas ettiğinde ağrı, acı, yanma ve şişlik gibi etki bıraktığını söyledi.

Korun, en doğrusunun aslan balığıyla karşılaşma durumunda yaşam alanından uzaklaşmak olduğunu aktararak, temas halinde yapılması gerekeni anlattı. Temas edilen noktanın vücudun dayanabileceği sıcaklıkta sıcak su ile yıkanması gerektiğini belirten Korun, "Temas elinizdeyse elinizi, ayağınızdaysa ayağınızı hızla sıcak suyun içine sokun ve en yakın acil servise ulaşın" diye konuştu.