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ASELSAN’ın X-Ray cihazları Tokat Havalimanında kullanılacak

23 Mart 2022 Çarşamba 15:08
ASELSAN’ın X-Ray cihazları Tokat Havalimanında kullanılacak

ANKARA - ASELSAN tarafından üretimi yapılan, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, devlet binaları gibi birçok tesisin güvenliğinin sağlanmasında kritik öneme sahip yerli ve milli X-Ray cihazları, Tokat Havalimanında kullanılacak.


 

ASELSAN, Türkiye’nin teknolojik bağımsızlık vizyonu ışığında sivil sahalardaki atılımlarını devam ettiriyor. Güvenlik Amaçlı kullanılan X-Ray Bagaj Kontrol Cihazları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, devlet binaları gibi birçok tesisin güvenliğinin sağlanmasında kritik öneme sahip bulunuyor. ASELSAN’ın yerli ve milli X-Ray cihazları, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) uhdesinde kullanılmak üzere Tokat Havalimanına teslim edildi. ASELSAN ARIN X-Ray Bagaj Kontrol Cihazları, etkin atom numarasına göre organik, inorganik, metal madde ayrımı ve 6 renkli gösterim yapabiliyor. Cihazlarda otomatik patlayıcı tespiti, yüksek yoğunluklu bölgeyi görüntüleme, yüksek yoğunluk alarmı, yoğunlukta zoom kabiliyeti (renkli ve siyah beyaz), organik sıyırma, otomatik geometrik ve radyometrik düzeltme fonksiyonu, tünel giriş-çıkışlarının kamerayla izlenmesi ile genişletilebilir kurgusal tehdit kütüphanesi gibi kabiliyetler bulunuyor.


 

‘ASELSAN’IN MİLLİ İMZASI ORADA OLMAYA DEVAM EDECEK’


 

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “ASELSAN mühendislerinin milli imkanlarla kısa sürede geliştirdiği ARIN X-Ray Bagaj Kontrol Cihazlarımız ülkemizin pek çok yerinde kullanılmaya başlanacak. Nerede yüksek teknoloji varsa ASELSAN’ın milli imzası orada olmaya devam edecek. ASELSAN ismi, güven kelimesi ile birlikte anılmaya devam edecek” dedi.


 

‘KISA SÜRE İÇİNDE AÇILMASI PLANLANIYOR’


 

ASELSAN ile DHMİ arasında 14 Aralık 2020 tarihinde DHMİ 30 Adet Çift Açılı X-Ray Bagaj Kontrol Cihazı Temini ve Tesisi İşi Sözleşmesi imzalanmıştı. Açılışı 25 Aralık 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Gaziantep Havalimanı yeni terminal binasına ASELSAN ve HTR tarafından birlikte geliştirilen ASELSAN ARIN X-Ray bagaj kontrol cihazlarından 18 adet teslim edilmişti. Proje kapsamında Tokat Havalimanı yeni terminal binasına da 12 adet ASELSAN ARIN X-Ray Bagaj Kontrol Cihazı teslim edildi. Tokat Havalimanı yeni terminal binasının kısa süre içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile açılması planlanıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
XRay CihazlarıTokat HavalimanıASELSAN
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