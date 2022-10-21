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ASELSAN, SAHA EXPO’da üretim gücünü destekleyecek millileştirme çalışmalarını paylaşacak

ASELSAN, Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi (SAHA) İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen SAHA EXPO 2022 Fuarı’nda yerli üretim potansiyelindeki artışı ve bağımsız üretim gücünü destekleyecek millileştirme çalışmaları ile stratejik ortaklarına özel çalışmalar yapacak.

21 Ekim 2022 Cuma 10:58
ASELSAN, SAHA EXPO’da üretim gücünü destekleyecek millileştirme çalışmalarını paylaşacak

ASELSAN fuarda, en büyük stant alanına ve en geniş ürün yelpazesine sahip firma olarak katılım sağlayacak. Savunma teknolojileri alanında Türkiye'nin en büyük kuruluşu olan ASELSAN, SAHA EXPO’da etkinlik alanı ile birlikte bir dönümü aşan alanda ziyaretçilerini ağırlayacak. ASELSAN, Yerli üretim potansiyelindeki artışı ve bağımsız üretim gücünü destekleyecek millileştirme çalışmaları ile stratejik ortaklarına özel çalışmalar yapacak.

‘DAHA FAZLA FİRMA İLE GÖRÜŞMEK İSTİYORUZ’

SAHA EXPO’nun ilk gününden beri en büyük destekçilerinden olmaktan gurur duyduklarını belirten ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, “Sayın Cumhurbaşkanımızın 2004 yılında ortaya koyduğu Savunma Sanayinde Millileşme Hamlesi vizyonu doğrultusunda ülke olarak içinde bulunduğumuz jeopolitikte millileştirmenin bir seçenek değil zorunluluk olduğu gerçeğinden hareketle çalışıyoruz. ASELSAN’ın kuruluşundan bugüne kadar kendi ekosisteminde hayata geçirdiği millileştirme çalışmalarına ivme kazandırarak adeta bir seferberlik seviyesine çıkardık. ASELSAN, bir önceki SAHA EXPO'da dört günde 20'si yabancı olmak üzere 255 farklı firma ile toplam 392 görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmelerin gündemini millileştirme, yeni kaynak oluşturma, açık siparişler ve yeni iş birlikleri oluşturmuştu. Bu fuarda da benzer faaliyetleri yürütmek üzere çok daha fazla firma ile görüşmek istiyoruz” dedi.

‘MİLLİLEŞTİRMESİ TAMAMLANAN ÜRÜNLER DE YER ALACAK’

Uluslararası katılımın da olacağı fuarda yüksek teknolojiye haiz sistemlerin yanı sıra millileştirme kapsamında Türkiye’ye kazandırılan çok sayıda ürün sergileneceğini kaydeden Görgün, “816 firma ve 22 üniversite ile Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, bu çalışmalarımız için en önemli mecralardan birini oluşturuyor. Bu ürünler arasında son dönemde millileştirmesi tamamlanan ürünler de yer alacak. Sınıfında dünyada ilk olma özelliğine sahip güç yükselteç modülleri, karıştırmaya dayanıklı GNSS alıcılar, yüksek frekanslı (RF) devre bileşenleri, içerisinde önemli teknolojiler barındıran jiroskoplar, ataletsel ölçüm birimleri, sensörler, milli ve yerli üretimi başarıyla gerçekleştirilen fiber optik ürünler, sonar sistem bileşenleri gibi geniş bir yelpazeye sahip ürünler sergimizde bulunuyor. Bu ürünler ASELSAN’ın hatta diğer savunma sanayi şirketlerimizin sergilediği birçok ürün ve sistem içerisinde kullanılmaya başlandı; sektöre büyük bir milli güç kattı. SAHA EXPO, yerli üretim potansiyelindeki artışı ve bağımsız üretim gücünü gözler önüne serecek. Fuarcılığa getirdiği yeni yaklaşımlarla, dünya markası olma yolundaki bu etkinlikte yer almaktan çok mutluyuz” diye konuştu.

SAHA EXPO’NUN EN BÜYÜĞÜ

25-28 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek fuara en geniş katılımı gerçekleştiren ASELSAN, insansız sistemlerden uydu sistemlerine, deniz sistemlerinden elektro-optik sistemlere kadar çok geniş bir yelpazede ürünlerini ve yurt içindeki stratejik ortakları ile millileştirilmiş ürünleri sergileyecek. Azerbaycan, Kazakistan, Pakistan ve Ürdün'ün de aralarında bulunduğu 80 ülkeye, doğrudan satışın yanı sıra ürünlerinin teknoloji transferi ile ortak üretim çalışmalarını da içerecek şekilde ihracat gerçekleştiren ASELSAN, ziyaretçilere ürün ve sistemlerinin yanı sıra tedarik zinciri yönetimi hakkındaki çalışmalarını tanıtacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ASELSANSavunma Havacılık Ve Uzay KümelenmesiSAHA EXPO
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