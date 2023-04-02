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ASELSAN'la denizde sondaj faaliyetleri daha güvenli

Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarında kullanılan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, ASELSAN'ın sağladığı güvenli konum bilgisi ile görev yapacak.

02 Nisan 2023 Pazar 13:22
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ASELSAN'la denizde sondaj faaliyetleri daha güvenli

ANKARA AA- AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ASELSAN, milli mühendislik gücüyle GNSS sinyalinin karışmasını engelleyecek, içerisinde birçok yüksek teknolojiyi barındıran KARETTA'yı dünyanın en donanımlı 5 sondaj gemisinden biri olan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'ne entegre etti.

KARETTA Karıştırmaya Dayanıklı GNSS Sistemi, Abdülhamid Han Gemisi'nin sondaj kulesi ve seyrüsefer sistemi alıcısına, sondaj faaliyetleri sırasında karıştırma durumunda etkilenmemesi için entegre edildi. Ürünün başarılı konum ürettiği yine ASELSAN'ın geliştirdiği karıştırıcı sistem olan İHASAVAR ile doğrulandı.

Bu çalışmayla Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, KARETTA Karıştırmaya Dayanıklı GNSS Sistemi'ni kullanarak, elektronik karıştırma ortamında konum bilgisini kaybetmeden görev yapacak ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği hidrokarbon arama çalışmalarını daha güvenli şekilde icra edecek.

Bu faaliyetle KARETTA Karıştırmaya Dayanıklı GNSS Sistemi, bütün Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı sondaj ve sismik araştırma gemilerine entegre edilebilir duruma getirildi. ASELSAN, KARETTA ile Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak bütün platformların karıştırma faaliyetlerinden etkilenmeden görevlerini yapabilmeleri için çalışmalarını sürdürecek.

Birçok sistemden kullanılan stratejik bir ürün

Dünya genelinde GNSS karıştırma faaliyetleri giderek artıyor. KARETTA, küresel navigasyon uydu sistemleri ile çalışan GNSS alıcılarının kullanıldığı platformların yanı sıra devlet binaları, havaalanları, limanlar, kritik tesisler/yapılar, sondaj ve sismik araştırma gemileri, sivil havacılık uçakları, sivil helikopterler, ticari amaçla kullanılan İHA'lar, otonom tarım uygulamaları, kurtarma operasyonu araçları gibi birçok yerde kullanım alanı bulunan stratejik bir ürün olarak öne çıkıyor.

Aynı anda çoklu bantta koruma sağlayan nadir sistemlerden olan KARETTA, kara, hava, deniz araçları, insansız sistemler ve füzelerin, yoğun elektronik karıştırma ortamında, konum bilgilerini kaybetmeden görev yapabilmelerine imkan sağlıyor.

Bileşenleri yüksek yerlilik oranı ile geliştirilen KARETTA, hafif ve küçük boyutta, entegrasyonu kolay modüler yapısı sayesinde füzeler dahil tüm platformlara kolayca entegre edilebiliyor.

Sahada elde edilen tecrübeler ışığında, farklı karıştırıcı tipleri ve yüksek güçlü karıştırıcılara karşı dahi etkin koruma sağlayan KARETTA, çoklu GNSS bandı kullanma ve karıştırıcı yönü bulma yeteneği ile yabancı muadillerine göre fark yaratıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bdülhamid Han Sondaj Gemisi5 Sondaj GemisinKARETTA
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