“Arzumuz Daha İyi Bir Gelecek” ile ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

İSTANBUL- Topluma ve çevreye duyarlı marka anlayışıyla sürdürülebilirlik yatırım ve uygulamalarını her geçen gün artıran Arzum, ‘Arzum 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Arzum’un; Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedeflerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda kapsamını genişlettiği çalışmalarının yer aldığı ilk sürdürülebilirlik raporu, gelecek yıllarda iyileştirilmesi gereken süreçlerin izlenmesi, sürdürülebilirlik performansının ölçülmesi ve Arzum’un sürdürülebilirlikte gelecek yol haritasının belirlenmesinde önemli bir kaynak olacak. Arzum, Küresel Raporlama Standartları (GRI-Global Reporting Initiative) tarafından revize edilen GRI Standards’a uyumlu olarak hazırladığı raporun kapsamını genişleterek her yıl yayımlayacak.

“Sürdürülebilirlik çalışmalarımızın kamuoyuna duyurulmasında önemli bir araç olacak”

Sürdürülebilirlik raporu ile ilgili açıklamalarda bulunan Arzum İcra Kurulu Başkanı Arda Altınok, “Sürdürülebilirlik uzun yıllardır odağımızda olan ve yatırım gerçekleştirdiğimiz bir alan. Arzum olarak uluslararası sürdürülebilirlik trendlerini yakından takip ediyor, sürdürülebilirliği operasyonlarımıza ve iş süreçlerimize uyguluyoruz. Bu anlamda iklim değişikliği ile mücadele ve adaptasyon, etkin atık yönetimi ve sıfır atık, döngüsellik, etkin değer zinciri, risk ve fırsat yönetimi ile sürdürülebilirlik için teknoloji ve inovasyon anlamında birçok adım attık, yatırım yaptık. Her yıl üstüne koyduğumuz, yeni alanlara yatırım yaptığımız sürdürülebilirlik çalışmalarımızla paydaşlarına en fazla değer yaratan marka olmak vizyonumuzu birleştirerek tüm çalışmalarımızı raporlaştırma ve yayımlama kararı aldık. Böylece başta paydaşlarımız olmak üzere kullanıcılarımız ve sektörümüzde farkındalık yaratmaya çalıştık. 2022 yılında çevre, toplum, kadın, tarım ve dünya için attığımız iyileştirici adımlarımızı kayıt altına aldığımız raporumuz; Arzum olarak iyileştirilmesi gereken noktaları izlemek ve sürdürülebilirlik yol haritamızı belirlemek adına son derece önemli bir başlangıç oldu. Raporumuzun, özellikle tedarik zincirimizdeki ve genel olarak sektörümüzdeki birçok şirkete ilham vermesini umut ediyoruz. Arzum olarak uzun yıllar boyunca Ar-Ge, inovasyon, tasarım, yenilikçi ürün yatırımlarımız ve sürdürülebilir başarılarımızla anıldık. Bundan sonra halihazırda odağımızda olan sürdürülebilirlik çalışmalarımızın kamuoyuna duyurulmasında önemli bir araç olacak raporumuzla anılacağız” diye konuştu.

HABER: SELÇUK BULUT