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Artan savunma ve havacılık ürünleri için yeni test altyapısı

Türk savunma ve havacılık sanayisinde geliştirilen ürün ve sistem çözümlerinin artan test ihtiyacını karşılamak amacıyla Karel tarafından elektromanyetik etkileşim ve elektromanyetik uyumluluk test laboratuvarı kuruldu.

12 Nisan 2023 Çarşamba 18:15
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Artan savunma ve havacılık ürünleri için yeni test altyapısı

ANKARA AA- Türk savunma ve havacılık sanayisinin artan test ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla yeni bir test altyapısı hayata geçirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, savunma ve havacılıkta yerli ve milli çözüm çabalarının artması test faaliyetlerine ilgiyi yükseltti. Mevcut test altyapılarında oluşan yoğunluğu ortadan kaldırmak amacıyla son dönemde bir dizi altyapı yatırımı yapıldı.

Elektronik ve savunma sanayisi için ürün ve çözümler sunan Karel de bu ihtiyaçlardan yola çıkarak Hacettepe Teknopark'ta elektromanyetik etkileşim/elektromanyetik uyumluluk (EMI/EMC) laboratuvarı kurdu. Laboratuvar, savunma ve havacılıkta bu alandaki test kapasitesine önemli katkı sağlayacak.

EMI/EMC laboratuvarı, AR-GE çalışmaları sonucu ortaya çıkan ilk ürünlerin çok hızlı şekilde test edilmesi ve sonuçlara göre gerekli iyileştirmelerin zaman kaybetmeden yapılabilmesine imkan verecek.

Karel Savunma Test Müdürü Özge Çelik, AA muhabirine, havacılık ve savunma sanayisinde son dönemde artan çözüm ve ürünlere paralel olarak test ve kalifikasyon isteklerinin karşılanması ihtiyacının arttığını söyledi.

Bu çalışmaların yapılabileceği sınırlı sayıda laboratuvar bulunduğuna işaret eden Çelik, yaşadıkları sıkıntıları aşmak için bu tür bir yer kurduklarını belirtti.

Çelik, ürettikleri ürünlerin mutlaka bu testlere girmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bu testlerden geçmeyen bir ürün sahada kullanılamıyor. Bu testler cihazların kendi içinde uyumlu çalışmasını hedefleyen testler. Ürettiğimiz ürünler askeri alanda ve havacılıkta kullanılacağı için kritik öneme sahip ve herhangi bir elektromanyetik yayılım başka cihazların çalışmasını bozabilir. Bunun ciddi katastrofik etkileri olabilir. Bu noktada biz de böyle bir laboratuvar kurma ihtiyacı duyduk ve ürünlerimizi kendi bünyemizde hızlı şekilde test edebiliyoruz." dedi.

Ciddi yatırımlar gerektirdiği için bu tür laboratuvarların sınırlı kaldığını vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"Daha önce ASELSAN gibi kurumlarda testlerimizi gerçekleştirebiliyorduk fakat çok fazla savunma ürünü üreten firma olması sebebiyle artık bu noktada ASELSAN da bize cevap verememeye başladı. Biz de kendi içimizde böyle bir laboratuvar kurarak ürünlerimizi hızlıca test edip dışarıdaki firmalara da bu hizmeti daha erişilebilir şekilde sunmayı hedefledik."

Çelik, laboratuvarda havacılık ve askeri alanda kullanılacak tüm ürünlerin testlerinin gerçekleştirilebildiği bilgisini verdi.

AA

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