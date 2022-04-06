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Araştırma: Instagram, kadınlara yönelik tacizi engelleyemiyor

06 Nisan 2022 Çarşamba 12:30
Araştırma: Instagram, kadınlara yönelik tacizi engelleyemiyor

İNGİLTERE - İngiltere’nin başkenti Londra merkezli Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (CCDH), yüksek takipçi sayısına sahip kadınların Instagram hesaplarındaki özel mesajlarını inceleyerek yaptığı çalışmada, sosyal medya devinin kadınlara yönelik taciz içerikli mesajları engelleyemediğini ortaya çıkardı.

CCDH’in çalışmasında kadınlara ait yüksek takipçiye sahip Instagram hesaplarındaki 8 bin 717 özel mesajı inceledi. Çalışma kapsamında ünlü aktris Amber Heard, İngiltere’de televizyon sunuculuğu yapan Rachel Riley, aktivist Jamie Klinger ve gazeteci Bryony Gordon’a gönderilen mesajlar da yer aldı. CCDH, çalışmasında Meta’nın sahip olduğu Instagram’ın nefret söylemi, kadın düşmanlığı, ırkçılık, tehdit ve şiddet bulunduran içerikleri engellediğini ‘iddia’ ettiğini ancak bunu yapmakta başarısız olduğunu belirtti.

“TACİZ İÇERİKLİ MESAJLARIN YÜZDE 90’INI ENGELLEYEMEDİ”

Çalışmada, Instagram’ın tehdit içeren 10 özel mesajın 9’unu engellemekte ya da yaptırım uygulamakta başarısız olduğunun altı çizilerek, “CCDH, platformların Covid-19 yanlış bilgilendirmesi, kimlik temelli nefret, iklim inkarı ve daha fazlası konusunda harekete geçmemesi konusunda birkaç yıl boyunca bir dizi raporu yürütmüştür. Bu rapor, raporlarımız arasında şimdiye kadarki en kötü başarısızlık oranlarından birine sahiptir. Instagram, bu çalışmada kadınlara özel mesaj yoluyla gönderilen tacizlerin yüzde 90'ında harekete geçmedi” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
InstagramKadınlara Yönelik Taciz
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