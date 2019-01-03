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Apple 20 yıl sonra ilk kez satış tahminini düşürdü

Dünya devi Apple, bu yıl satışa sunduğu yeni iPhone'ları ile birlikte Çin ekonomisindeki büyümenin yavaşlamasıyla birlikte 20 yıl sonra ilk kez satış tahminlerini aşağı çekmek zorunda kaldı.

Apple 20 yıl sonra ilk kez satış tahminini düşürdü

Dünya devi Apple, bu yıl satışa sunduğu yeni iPhone'ları ile birlikte Çin ekonomisindeki büyümenin yavaşlamasıyla birlikte 20 yıl sonra ilk kez satış tahminlerini aşağı çekmek zorunda kaldı.

03 Ocak 2019 Perşembe 11:02
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Apple 20 yıl sonra ilk kez satış tahminini düşürdü

Apple için yeni yıl olumsuz bir tabloyla başladı. Çin ekonomisinde süregelen durgunluk ve ülke genelinde iPad Pro başta olmak üzere Apple Air Pods ve Apple Watch'ların arzında yaşanan bazı sorunlar Apple'a pahalıya patladı. Şirket, 20 yıl sonra ilk kez gelir görünümünde değişikliğe gitti ve tahminlerini düşürmek durumunda kaldı.

Apple'ın patronu Tim Cook, yaptığı açıklamada 29 Aralık'la birlikte sona eren son çeyrek döneminde 84 milyar dolarlık satış beklentilerinin bulunduğunu kaydetti. Cook'un bu açıklamasında beklentinin düşürüldüğü görüldü; zira Apple, ilk mali çeyrek döneminde bu rakamı 89 milyar dolar olarak belirlemişti. 

Ancak sorun sadece Çin ekonomisiyle ilgili değil elbette; özellikle yeni iPhone'lardan beklenen satışın gelmemesi de bu beklentinin düşürülmesinde hayli etkili olduğu görülüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AppleSatış Tahmini
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