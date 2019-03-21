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AKSUNGUR gökyüzü ile buluştu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından tasarlanan Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İnsansız Hava Aracı (İHA) ANKA-AKSUNGUR ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Orta irtifada yüksek yük kapasitesine sahip olan çift motorlu AKSUNGUR’un, 40 bin feet'e kadar uzun süreli görevler yapması hedefleniyor.

AKSUNGUR gökyüzü ile buluştu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından tasarlanan Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İnsansız Hava Aracı (İHA) ANKA-AKSUNGUR ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Orta irtifada yüksek yük kapasitesine sahip olan çift motorlu AKSUNGUR’un, 40 bin feet'e kadar uzun süreli görevler yapması hedefleniyor.

21 Mart 2019 Perşembe 15:13
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AKSUNGUR gökyüzü ile buluştu

İSTANBUL - 4 saatin üzerinde gerçekleşen ilk uçuşta otopilot ve otomatik iniş sistemine yönelik ayarlamalar yapıldı.İlk iniş otomatik olarak gerçekleştirildi.  ANKA ile ortak Aviyonik Mimarı ve Yer Sistemlerini kullanan ANKA-AKSUNGUR’un üretimi 18 Ocak 2019’da tamamlanarak hangardan çıkışı gerçekleştirilmişti. 750 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip ANKA-AKSUNGUR’un, 40 bin feet irtifada 24 saat görev yapması hedeflendi.AKSUNGUR, çok çeşitli yükleri aynı anda taşıyabilme kapasitesine sahip platform ile Türksat uydusu üzerinden haberleşme ile menzil sınırı olmadan harekat icra edilebilecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AKSUNGURTürk Havacılık Ve Uzay Sanayii
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