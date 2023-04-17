Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.093,76
ALTIN
1.246,36
DOLAR
19,38
STERLİN
24,11
EURO
21,25
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE...
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK...
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN...
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Akkuyu NGS'nı̇n 2’nci Ünitesi’nde İç Koruma Kabuğunun Dördüncü Katmanının Kurulumu Tamamlandı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 2’nci güç ünitesinin reaktör binasına, nükleer güç santrallerinin güvenlik sisteminin ana unsurlarından biri olan iç koruma kabuğunun (İKK) dördüncü katmanının kuruldu.

17 Nisan 2023 Pazartesi 16:30
1 Okunma
Akkuyu NGS'nı̇n 2’nci Ünitesi’nde İç Koruma Kabuğunun Dördüncü Katmanının Kurulumu Tamamlandı

İSTABNBUL- Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 2’nci güç ünitesinin reaktör binasına, nükleer güç santrallerinin güvenlik sisteminin ana unsurlarından biri olan iç koruma kabuğunun (İKK) dördüncü katmanının kuruldu.

Reaktör binasının sızdırmazlığı için kullanılan çelik kaplama ve özel betondan oluşan İKK, reaktör binasının korunmasını sağlıyor.

İç yarıçapı 22 metre, yüksekliği 8 metre ve ağırlığı 144 tondan fazla olan katmanın kurulumu 3 ay sürdü. Kurulum, dünyanın en güçlü Liebherr LR-13000 paletli vinçlerinden biri olan Liebherr LTM 1300 kamyon vinci ve iki hidrolik cihaz kullanılarak gerçekleştirildi. Katmanın kurulumu için, prefabrike yapıyı vincin hareketi sırasında deformasyona karşı koruyan özel bir travers geliştirildi.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ 

Önce Vatan Gazetesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asteks inovasyon ruhuyla müşterilerini yarının endüstrisine hazırlıyor
Asteks inovasyon ruhuyla müşterilerini yarının endüstrisine hazırlıyor
Musk'tan ABD hükümetinin Twitter kullanıcılarının direkt mesajlarına tam erişim yetkisinin olduğu iddiası
Musk'tan ABD hükümetinin Twitter kullanıcılarının direkt mesajlarına tam erişim yetkisinin olduğu iddiası
Çin’de tescil edilen yazılım sayısı 1 milyon 835’e çıktı
Çin’de tescil edilen yazılım sayısı 1 milyon 835’e çıktı
Yazılımcı bulma sıkıntısında rüzgar tersine döndü
Yazılımcı bulma sıkıntısında rüzgar tersine döndü
Yeni Nesil Otonom Sürüş Bilgi Eğlence Sistemi Geliştirilecek
Yeni Nesil Otonom Sürüş Bilgi Eğlence Sistemi Geliştirilecek
YU-GI-OH! Dünya şampiyonası 5 Ağustos’ta başlıyor
YU-GI-OH! Dünya şampiyonası 5 Ağustos’ta başlıyor
Bilim insanları, Dünya'ya benzeyen ötegezegenlerin sanıldığından fazla olduğunu düşünüyor
Bilim insanları, Dünya'ya benzeyen ötegezegenlerin sanıldığından fazla olduğunu düşünüyor
Yapay zekanın gelecekte kontrol altında tutulup tutulamayacağı bilinmezliğini koruyor
Yapay zekanın gelecekte kontrol altında tutulup tutulamayacağı bilinmezliğini koruyor
Siber tehdit tespitleri 2022 yılında rekor kırarak 146 milyara ulaştı
Siber tehdit tespitleri 2022 yılında rekor kırarak 146 milyara ulaştı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi