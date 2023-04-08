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Akbank Düşünce Kulübü 13 Yaşında!

Akbank Düşünce Kulübü 13. yılında gençlere yaratıcı ve yenilikçi bir platform sunmaya devam ediyor.

08 Nisan 2023 Cumartesi 12:55
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Akbank Düşünce Kulübü 13 Yaşında!

İSTANBUL- Akbank Düşünce Kulübü üyeleri, bu yıl on üçüncüsü gerçekleştirilen Akbank Düşünce Kulübü’nde, 9 üniversite öğrencisi dijital kanallardan bankacılık işlemlerini arttırmak ve dijital işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik projelerini ve yenilikçi fikirlerini paylaştılar. Akbank Düşünce Kulübü katılımcılarının projeleri detaylı sunumlar ve soru cevap seansları ile 3 Şubat tarihinde gerçekleşen finalde farklı sektörlerden uzmanlar ve Akbanklı liderlerin oluşturduğu jüri tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda, bu yılın birincisi seçilen Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Sude Modoğlu, Harvard Yaz Okulu ödülünü kazandı. Sabancı Üniversitesi’nden Dilara Çoban ikinci olurken, yine Sabancı Üniversitesi’nden Ege Zorlutuna üçüncü olarak Akbank hediye çeklerinin sahibi oldular. Akbank Düşünce Kulübü 13. Yılında bu yılın kazananıyla birlikte toplam 33 üyesini Harvard Yaz Okulu’nda eğitime göndermiş olacak.

Sabancı Center’da gerçekleştirilen ödül törenine Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil’in yanı sıra Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa da katılım gösterdi. Ayrıca, farklı iş birimlerinden Akbank liderler de jüri arasında yerini alırken, ödül törenine de katıldı.

Törende konuşma yapan Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, gençlerin kattığı değer ile Akbank Düşünce Kulübü’nün her yıl giderek büyüdüğünü ve olgunlaştığını belirtti. 13 yıldır bu büyümede katkısı olan tüm katılımcılara, öğrenci arkadaşlarımıza ve jüri üyelerine teşekkür ederek,  Akbank olarak gençlerin dönüştürücü gücüne inandıklarını, gençlerden ilham alarak, birlikte öğrenmekten büyük keyif aldıklarını vurguladı.

HABER: EMİR YÜCEL 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Akbank Düşünce Kulübü 13. Yılında Gençlere Yaratıcı Ve Yenilikçi Bir Platform Sunmaya Devam Ediyor.
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