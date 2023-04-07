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ABD'den Microsoft'a yaptırım ihlalleri nedeniyle 3,3 milyon dolarlık ceza

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'un ABD'nin ihracat denetimleri ve yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle yürütülen soruşturmada uzlaşmaya giderek toplam 3,3 milyon dolarlık para cezası ödeyeceği bildirildi.

07 Nisan 2023 Cuma 12:53
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ABD'den Microsoft'a yaptırım ihlalleri nedeniyle 3,3 milyon dolarlık ceza
Washington

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS) ile ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) ABD'nin ihracat denetimleri ve yaptırım yasalarının ihlalleri nedeniyle Microsoft'a toplam 3,3 milyon dolarlık para cezası verdiği aktarıldı.

Microsoft'un iddia edilen ihlalleri hem BIS'ye hem de OFAC'ye gönüllü olarak açıkladığı belirtilen açıklamada, şirketin BIS'nin İhracat İcra Ofisi ve OFAC tarafından yürütülen ortak soruşturmada işbirliğine gittiği kaydedildi.

Açıklamada, Microsoft'un Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşla bağlantılı olarak uygulanan ihracat kontrolleri ve yaptırımlardan önce süre gelen durumu keşfettikten sonra düzeltici önlemler aldığı bildirildi.

BIS'nin Microsoft'a 624 bin 13 dolar idari para cezası verdiği belirtilen açıklamada, OFAC'nin ise yaptırım düzenlemelerinin Ukrayna/Rusya, Küba, İran ve Suriye'yi kapsayan 1.339 ihlali için 2 milyon 980 bin 266 dolarlık ceza verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Microsoft'a OFAC ile uzlaşma anlaşması kapsamındaki gereksinimlerini karşılaması şartına bağlı olarak BIS tarafından 276 bin 382 dolarlık bir kredi verildiği ve toplam ceza tutarının 3 milyon 327 bin 897 dolar olduğu aktarıldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada ise 2012 ve 2019 yılları arasında meydana gelen ihlallerin çoğunun Kırım bölgesinde yaptırım uygulanan Rus varlıkları veya kişilerle ilgili olduğu, Microsoft'un ürünlerinin yaptırım uygulanan taraflarca kullanımını belirleyip engellememesinin bir sonucu olarak meydana geldiği belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDMicrosoft
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