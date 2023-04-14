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AB veri kurumu ChatGPT'yi inceleyecek

AB ülkelerinin ulusal veri koruma kurumlarını bir araya getiren Kurul, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda, işbirliğini ve bilgi paylaşımını artırmak için özel bir görev gücü kurmaya karar verdi.

14 Nisan 2023 Cuma 11:11
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AB veri kurumu ChatGPT'yi inceleyecek

BRÜKSEL AA- Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ulusal veri koruma kurumlarını bir araya getiren Kurul, OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda, işbirliğini ve bilgi paylaşımını artırmak için özel bir görev gücü kurmaya karar verdi.

Avrupa Veri Koruma Kurulu, üyelerin yapılan son toplantıda, İtalyan Veri Koruma Ajansı tarafından ChatGPT hizmeti hakkında Open AI'a karşı uyguladığı son yaptırım eylemini tartıştığını açıkladı.

Açıklamada, "Avrupa Veri Koruma Kurulu, işbirliğini geliştirmek ve veri koruma yetkilileri tarafından yürütülen olası yaptırım eylemleri hakkında bilgi alışverişinde bulunmak için özel bir görev gücü oluşturmaya karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Ajans, geçen ay ABD merkezli OpenAI'nin ChatGPT yapay zeka sohbet robotuna kişisel verileri toplama kurallarını ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlatırken uygulamaya erişimi durdurmuştu.

Alman hükûmetinin Kişisel Verilerin Korumasından ve Bilgi Özgürlüğünden Sorumlu Görevlisi Ulrich Kelber de veri güvenliği endişeleri nedeniyle prensip olarak gerekirse yapay zekaya dayalı sohbet robotu ChatGPT'yi engelleyebileceklerini bildirmişti.

Fransa ve İrlanda'daki verilerin korunmasından sorumlu yetkililer de bulgularını tartışmak için İtalya Verileri Koruma Ajansı ile iletişime geçtiklerini açıklamıştı.

AA

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