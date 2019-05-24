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5G Oyunlarla Geliyor

Birçok Avrupa şehrinde 5G şebekesini devreye almaya hazırlanan Vodafone Grubu, bu alandaki ilk çıkışını oyun sektörüyle yapacak. 31 Mayıs – 29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek “Vodafone 5G ESL Mobile Open” uluslararası 5G mobil espor turnuvasının büyük finali, Vodafone’un Milano’daki gerçek zamanlı 5G mobil şebekesi üzerinden canlı oynanacak. Dünyada bir ilk olacak turnuvaya, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 17 ülkeden oyuncular katılacak.

5G Oyunlarla Geliyor

Birçok Avrupa şehrinde 5G şebekesini devreye almaya hazırlanan Vodafone Grubu, bu alandaki ilk çıkışını oyun sektörüyle yapacak. 31 Mayıs – 29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek “Vodafone 5G ESL Mobile Open” uluslararası 5G mobil espor turnuvasının büyük finali, Vodafone’un Milano’daki gerçek zamanlı 5G mobil şebekesi üzerinden canlı oynanacak. Dünyada bir ilk olacak turnuvaya, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 17 ülkeden oyuncular katılacak.

24 Mayıs 2019 Cuma 16:42
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5G Oyunlarla Geliyor

İSTANBUL-Tüm dünyanın merakla beklediği 5G hizmeti Avrupa’da oyun sektörüyle başlıyor. ESL ile işbirliği yapan Vodafone, dünyanın ilk uluslararası 5G mobil espor turnuvasını düzenleyecek. Vodafone 5G ESL Mobile Open adıyla gerçekleştirilecek mobil oyun turnuvasının büyük finali, Vodafone’un 5G şebekesi üzerinden canlı oynanacı iletildi.

“Vodafone 5G ESL Mobile Open” turnuvası, 31 Mayıs’ta başlayacak ve 29 Eylül’e kadar devam edecek. Turnuvaya, Vodafone’un faaliyet gösterdiği, Türkiye dahil 17 ülkeden oyuncular katılacak. Turnuva kapsamında, online mobil oyun dünyasının en popüler oyunlarından arcade yarış oyunu Asphalt 9: Legends” ve çokoyunculu savaş oyunu PUBG MOBILE için ayrı fikstürler uygulanacağı söylendi.

  

Turnuva, sadece online yapılacak eleme yarışlarının yanı sıra ESL One Birmingham, ESL One Köln ve Gamescom etkinlikleri kapsamında yapılacak eleme yarışlarını da kapsayacak. Online eleme yarışlarına, uyumlu bir Android ya da iOS mobil cihazla, herhangi bir internet bağlantısını kullanarak katılmak mümkün olacaktır.

Turnuvanın büyük finali, Milano Oyun Haftası kapsamında 28-29 Eylül tarihlerinde  canlı oynanacak. Büyük final, Vodafone’un oyun sektörüne yönelik yüksek hızlı ve gerçek zamanlı 5G şebekesinin performansının sergilendiği önemli bir etkinlik olacağı belirtildi.

“Vodafone 5G ESL Mobile Open” turnuvasında toplam 165 bin avroluk para ödülü dağıtılacak. “Asphalt 9: Legends” oyununun galibine 14 bin avro, birinci gelen “PUBG MOBILE” takımına ise toplam 40 bin avro para ödülü verilecek. Dereceye girenlere ayrıca, 5G uyumlu akıllı telefonlar ve başka ödüller de sunulacaktır.

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

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