5G Oyunlarla Geliyor

İSTANBUL-Tüm dünyanın merakla beklediği 5G hizmeti Avrupa’da oyun sektörüyle başlıyor. ESL ile işbirliği yapan Vodafone, dünyanın ilk uluslararası 5G mobil espor turnuvasını düzenleyecek. “Vodafone 5G ESL Mobile Open” adıyla gerçekleştirilecek mobil oyun turnuvasının büyük finali, Vodafone’un 5G şebekesi üzerinden canlı oynanacağı iletildi.

“Vodafone 5G ESL Mobile Open” turnuvası, 31 Mayıs’ta başlayacak ve 29 Eylül’e kadar devam edecek. Turnuvaya, Vodafone’un faaliyet gösterdiği, Türkiye dahil 17 ülkeden oyuncular katılacak. Turnuva kapsamında, online mobil oyun dünyasının en popüler oyunlarından arcade yarış oyunu “Asphalt 9: Legends” ve çokoyunculu savaş oyunu “PUBG MOBILE” için ayrı fikstürler uygulanacağı söylendi.

Turnuva, sadece online yapılacak eleme yarışlarının yanı sıra ESL One Birmingham, ESL One Köln ve Gamescom etkinlikleri kapsamında yapılacak eleme yarışlarını da kapsayacak. Online eleme yarışlarına, uyumlu bir Android ya da iOS mobil cihazla, herhangi bir internet bağlantısını kullanarak katılmak mümkün olacaktır.

Turnuvanın büyük finali, Milano Oyun Haftası kapsamında 28-29 Eylül tarihlerinde canlı oynanacak. Büyük final, Vodafone’un oyun sektörüne yönelik yüksek hızlı ve gerçek zamanlı 5G şebekesinin performansının sergilendiği önemli bir etkinlik olacağı belirtildi.

“Vodafone 5G ESL Mobile Open” turnuvasında toplam 165 bin avroluk para ödülü dağıtılacak. “Asphalt 9: Legends” oyununun galibine 14 bin avro, birinci gelen “PUBG MOBILE” takımına ise toplam 40 bin avro para ödülü verilecek. Dereceye girenlere ayrıca, 5G uyumlu akıllı telefonlar ve başka ödüller de sunulacaktır.

Haber: Elif Hayvalı