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5. Yıl Dönümünü Yeni İnşa Modunu 2.5 Güncellemesi İle Kutluyor!

PUBG MOBILE'ın 2.5 güncellemesi oyuncuların kendi oyun içi içeriklerini oluşturabilecekleri yepyeni inşa modunu, Metro Royale Modu güncellemelerini, 5.yıl dönümünü kutlamak için yeni alanlar, eşyalar ve çok daha fazlasını oyuna ekliyor.

30 Mart 2023 Perşembe 13:59
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5. Yıl Dönümünü Yeni İnşa Modunu 2.5 Güncellemesi İle Kutluyor!

İSTANBUL -Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE, 5. yıl dönümünü 2.5 güncellemesi ve oyuncuların modlardan haritalara kadar kendi oyun içi içeriklerini oluşturmalarına olanak sağlayan yepyeni bir inşa modu olan World of Wonder ile kutluyor. PUBG MOBILE'ın 5. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yeni alanlar, eşyalar ve ödüller geldiği gibi Ağır Silah ve Metro Royale modları da güncelleniyor. Yeni güncelleme ayrıca Cycle 4 Sezon 11 ve Royale Pass Month 21’de kilidi açılacak çeşitli yeni kozmetikler getiriyor.

PUBG MOBILE, oyunculara PUBG MOBILE oynamanın yepyeni bir yolunu sunmak için sonsuz olasılıklarla donatılmış ücretsiz bir inşa modu olan World of Wonder'ı duyurdu. Beta sürümü 16 Mart'ta başlayacak olan World of Wonder'ın heyecan verici sunumunun bir parçası olarak oyuncular, çok sayıda yeni harita ve oyun modunda bu yeni modun sunduğu olanaklara tanık olabilecekler. World of Wonder'ın Beta aşamasında, oyuncular düzenleme özelliklerine bizzat sahip olmak ve yaratıcı olmak için başvuru yapma şansına da sahip olacaklar. World of Wonder'ın düzenleme erişimi hakkında daha fazla detaylar ilerleyen günlerde paylaşılacak.

World of Wonder testlerinin bir sonraki aşamasında savaş alanı; Erangel'in bazı ikonik konumlarından (Kuş Tüneği, Mercan Resifi, Yeşim Dünya ve tüm Erangel haritası) esinlenerek sıfırdan inşa edilebilecek ve oyun alanı haline getirilebilecek. Oyuncular; tek bir kaydırma hareketiyle kopyalama, silme, çevirme, yakınlaştırma, uzaklaştırma, serbest görüş ve daha fazlasını yapabilecek ve özel olarak tasarlanmış bir dizi araç kullanarak farklı nesneler, malzemeler ve bina türlerini inşa edebilecek. Yetişmekte olan oyun tasarımcıları bir dizi oyun cihazı ve nesne kullanarak gelişmiş özelliklerle oyun parametrelerini, PUBG MOBILE oynamanın yeni mekaniklerini ve yollarını gösterebilecekler!

HABER:  TAYYİP SALİH YILMAZ 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 30.03.2023 14:06
Anahtar Kelimeler:
PUBG Mobile5. Yıl DönümünOyunTeknolojiMobil Oyunların
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