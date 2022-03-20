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1915 Çanakkale Köprüsü akıllı sistemlerle donatıldı

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20 Mart 2022 Pazar 17:41
1915 Çanakkale Köprüsü akıllı sistemlerle donatıldı

İSTANBUL (DHA) 

Açılışıyla büyük heyecan yaratan ve Avrupa'yı Asya'ya bağlayan transit otoyol zincirinin en önemli halkası olan otoyolun, Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) proje yüklenicisi olan Türk Telekom, 101 kilometrelik güzergahı yeni nesil teknolojilerle donattı. Türk Telekom, Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) projesi kapsamında, 2023 metrelik orta açıklığıyla 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' olma özelliğine sahip 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun Ana Veri ve Felaket Kurtarma Merkezleri’nin teknoloji altyapısını tasarlayarak, projeye katkıda bulundu.

Ana Veri ve Felaket Kurtarma Merkezleri’nin teknolojik altyapısı doğal afet ve kazalara; hızlı, etkili ve koordineli müdahaleye imkân verecek şekilde oluşturuldu. 101 kilometrelik güzergâh boyunca bulunan mesaj işaretleri (VMS), değişken trafik işaretleri (VTS), meteoroloji istasyonları ve kamera altyapısıyla ulaşımda uçtan uca dijitalleşme sağlandı. Ayrıca, Türk Telekom erişim ekipleri tarafından güzergah boyunca zırhlı fiber optik kablo tesisi sağlanmış ve tüm sistemlerin entegre olarak çalışabileceği iletişim omurgası oluşturulmuştur.

“TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINI ULUSAL ULAŞIM AĞIMIZLA AKILLANDIRIYORUZ”

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız önderliğinde, tarihe iz bırakacak çok önemli projelere imza atıldı. Yapılan köprüler, tüneller, otoyollar, bölünmüş yollar ile Türkiye, karayolları anlamında da dünyada örnek ülkeler arasına girdi. Türk Telekom olarak, Türkiye’nin batısında otoyol entegrasyonunun önemli bir halkası ve Çanakkale’nin şanlı tarihine yaraşır bir eser olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyol Projesi’ne sağladığımız teknolojiyle gurur duyuyoruz. İnsanı merkeze alan yaklaşımımızla teknolojiyi iyilik ve fayda sağlamak üzere kullanmaya odaklanıyoruz. Bu çerçevede, Çanakkale Otoyolu ve Köprüsü başta olmak üzere, Karayolları’nın stratejik projelerinde Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) çalışmalarımızla katkımızı ortaya koyuyoruz. Diğer yandan Türkiye’nin dört bir yanında ulusal ulaşım ağımızın akıllandırılması için çalışılıyor, Akıllı Durak, Akıllı Otopark, Akıllı Kavşak, Plaka Tanıma ve EDS gibi ulaşım sistemlerinin hayata geçirilmesine katkı sağlıyoruz.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
1915 çanakkale KöprüsüAkıllı Sistemler
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