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19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda e-gaming severler bir araya geliyor

Akasya ile OverGame tarafından düzenlenen ‘19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Akasya- OverGame Cup Rocket League’ Rocket League takımlarının mücadelesine sahne olacağı duyuruldu. Akasya’dan yapılan açıklamada, “En başarılı takımların belirleneceği turnuvada oyunseverleri heyecanlı bir yarışın yanı sıra birbirinden değerli ödüller bekliyor. Herhangi bir yaş sınırlamasının olmadığı turnuvada son başvuru tarihi ise 15 Mayıs” bilgilerine yer verildi.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:39
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19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda e-gaming severler bir araya geliyor

İSTANBUL - OverGame ve Akasya destekleriyle düzenlenen ‘19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Akasya- OverGame Cup Rocket League’, e-gaming severleri bir araya getiriyor. 10-15 Mayıs tarihleri arasında takımlarını kurup başvuru yapacak oyunculara çeşitli ödüller verileceği bildirildi. Yapılan açıklamada, “Turnuvada 3 kişiden oluşan takımlar mücadele edecek ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tarihinde gerçekleşecek elemelerde 7 maç boyunca performans gösterilecek. Her maç 5 dakika sürecek. Ardından en başarılı olan iki takım arasında nefes kesecek bir final maçı oynanacak. Birinci olan takım üyeleri lisanslı tişört ve 200TL değerinde Steam cüzdan kodu kazanırken, ikinci olan takımın her üyesine ise 100TL değerinde Steam cüzdan kodu ve sürpriz hediyeler verilecek” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
19 Mayıs Gençlik Ve Spor BayramıEgaming Severler
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