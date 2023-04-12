0 – 6 yaş grubu çocuğu olan aileler yeni bir teknoloji ile tanışıyor

İSTANBUL- Bu dönemde çocukların dünyayı nasıl tanıyacakları en yakın çevreleri ile olan iletişimlerine bağlı. Bu aşamada anne ve babalar çocuklarının fiziksel olarak sağlıklı büyümesine dikkat ettikleri kadar psikolojik olarak huzurlu ve mutlu bir çocukluk geçirmeleri için de yoğun bir çaba harcıyor. Ancak çocukların psikolojik olarak neye ihtiyacı olduğunu anlamak her zaman çok kolay değil.



Rebee, modern dünyanın teknolojileriyle tasarlanmış bir psikoloji mobil uygulamasıdır. Ailelerin desteği için çalışan Rebee, çocuklarıyla sağlıklı bir iletişim kurmalarına yardımcı olarak uykusuzluk, inatçılık, öfke, kıskançlık, yeme bozuklukları gibi birçok konuyu şefkatli bir şekilde ele alır ve olası problemleri önleyici ve destekleyici bir duruş sergiler.

Teknolojik olarak sahip olduğu akıllı algoritmaları ile 0-6 yaş arası çocukların doğumlarından itibaren ilgili döneme denk gelen özel gelişim alanlarını belirleyen uygulama, günlük yönlendirmelerden bağ kurmayı kolaylaştıran birçok aktiviteye kadar kişiselleştirilmiş detaylı içerik önerisini gün gün ailenin çocuklarının ihtiyacına özel olarak sunuyor. Bunun yanı sıra uzman psikologlar doğrudan uygulama üzerinden ailelerin konular ile ilgili sorularını yanıtlayarak tam anlamı ile kişiselleştirilmiş profesyonel bir desteği ailelere ulaştırıyor.



Uygulamanın akıllı teknoloji altyapısını ise Türkiye’nin en büyük girişim stüdyolarından Vanora Ventures yatırımları ve teknoloji ekibi ile birlikte destekliyor.



Vanora Ventures Strateji Direktörü Elif Marangoz “Günümüzde çocuk gelişimi konusunda aileler eskiye oranla çok daha bilgili ve bilinçli. Ama bunun yanında bilgi kirliliği de günden güne artmaya devam ediyor. Vanora olarak toplum temellerini güçlendirmek amacı ile yola çıkan girişimlerin destekçisi bir girişim stüdyosu konumunda yer almaktan çok mutluyuz. Rebee de bu yıl bu kapsamda desteklediğimiz ve inandığımız girişimlerden biri olarak portföyümüzde yer alıyor.” açıklamasını yaptı.

Rebee’nin CEO’su Esin Kocamanoğlu Aktay da “En başta kendim de anne olan bir girişimci olarak Rebee’nin kendine güvenen sağlıklı çocuklar yetiştirmekte bir pay sahibi olmasını çok gurur verici bir başarı olarak görüyorum. 10’dan fazla uzman psikolog ile 2 yıllık bir çalışma sonucu ortaya koyduğumuz aileye ve çocuğa göre özelleşen içerikleri akıllı bir algoritma ile sunarken asıl amacımız doğru bilgiyi doğru zamanda aileler ile buluşturarak onlara zaman kazandıran ve potansiyel sorunların önüne geçen bir yol arkadaşı olabilmek.” şeklinde konuştu

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ