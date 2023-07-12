Barmenlik ve Mixology uzmanlığına uzun yıllar çalışarak ve eğitimler alarak ulaşan Bilal İslam, sektörde yıllardır çalışmaktadır. Sekötör tecrubeleri Barmenlik ve mixology alanında çok özel teknikleri, püf noktalarını ve trendleri bilen bir eğitimcidir. Kokteyl ve barmenlik alanında herkesin en iyi seviyeye gelmesini sağlamak için eğitimler vererek sektöre değer katmıstır.

Bilal İslam barman olabilmek için gerekli olanları şöyle sıraladı;

Barmen olmak için aşağıdaki gerekliliklere dikkat etmek önemlidir:

Yaş Sınırlaması: Barmenlik mesleğinde genellikle en az 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir. Bazı ülkelerde bu yaş sınırı daha yüksek olabilir.

Eğitim ve Deneyim: Barmenlik mesleği için genellikle özel bir eğitim veya belge gerekliliği bulunmamaktadır. Ancak birçok işveren, tecrübeli veya eğitimli barmenleri tercih edebilir. Barmenlik kursları veya eğitim programları, kokteyl hazırlama teknikleri, içki bilgisi, servis becerileri ve müşteri hizmetleri konularında size yardımcı olabilir.

Bilgisi: Barmenlik mesleğinde içki bilgisi önemli bir unsurdur. Farklı içecek türlerini, kokteyl tariflerini ve içki servis tekniklerini bilmeniz beklenir. İçki çeşitleri, damak zevkleri ve servis önerileri hakkında bilgi sahibi olmanız önemlidir.

İletişim Becerileri: Barmenler müşterilerle doğrudan etkileşim halindedir. İyi iletişim becerilerine sahip olmak, müşterilerle kolayca iletişim kurabilmeniz, siparişleri doğru bir şekilde alabilmeniz ve müşteri taleplerini yerine getirebilmeniz gerekmektedir.

Hijyen ve Temizlik: Yiyecek ve içecek sektöründe hijyen büyük önem taşır. Barmen olarak temizlik kurallarına uymalı, içecekleri hijyenik bir şekilde hazırlamalı ve bar alanını temiz tutmalısınız.

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