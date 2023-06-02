Merhabalar sevgili dostlar,

Acısıyla tatlısıyla, günlük beslenme hayatımıza sabah kahvaltısında tükettiğimiz ''kıl biber''ile başladığımız, çarlistonu, köy biberi, kapya'sı, ve zeytinyağlı etli hazırladığımız dolmalık biberi ile mutfaklarımızda neredeyse her daim yerini alan ''BİBERLER'', C vitamini olmanın yanı sıra geçmiş tarihi ile de dikkatleri çeker.

AnaVatanı Güney Amerika olan biberin tarihinin ve ilk yetiştiriciliğinin M.Ö 7500 yıllarına dayandığını biliyor muydunuz?

İlk yetiştirilen bitki türleri arasında yerini alan biber, Amerikadan başlayan yolculuğuna Çin ve Hindistan da hızlı bir şekilde yayıldıktan sonra tün Dünyada çok tüketilen bitkiler arasında yerini almıştır. Eski tarihlerde sadece mutfaklarda kullanımının yanı sıra tedavi amaçlı da kullanılan biber, türleri açısından insan sağlığına faydaları açısından da önemli bir yerdedir.

Biberin yolculuğu ve Anadoluya gelişi ise 15 ve 16'ıncı yüzyıllardadır. Osmanlı Mutfağı ise 16. ve 17. yüzyıllarda kullanmaya başlamıştır.

E-A-K vitaminleri ile güçlü antioksidan özelliği ile yaşlanmayı geçiktirici özelliğine sahiptir.

Alzheimer hastalığının ilerlemesini önlemeye yardımcı olduğu gibi, kemik güçlendiricidir.

Çok sıklıkla yemeklerimiz de kullandığımız tazesi kurutulmuşu ve toz haliyle biber mutfakların neredeyse olmazsa olmazları arasındadır.

Bilinen tariflerin aksine ben bugün sizlere çıtır çıtır bir ara sıcak olabilecek tarifini yazacağım. Yanında bir deep sos ile lezzeti muhteşem... inanın küçük çocuklarınız bile bu cips'e bayılacak...

Haydi başlayalım.

MALZEMELER:

• 25-30 ad Sivri Biber (evdeki sayıya göre değişebilir)

• TEMPRA SOS:

• 4 yemek kaşığı UN

• 1 çay kaşığı tuz ve karabiber

• 1 yemek kaşığı mısır nişastası

• 1 ad yumurta

• 1 tatlı kaşığı karbonat

• 1/2 şişeden az fazla maden suyu (kıvamı koyu bulamaç şeklinde olacak, ona göre ekleyin. )

KIZARTMAK İÇİN:

• Ayçiçek yağı

HAZIRLANMASI:

• Biberleri sap kısımlarından ayırın ve yarım parmak olacak şekilde kesin.

• Tempra sos için bir kaseye maden suyu hariç diğer malzemeleri alarak karıştırın.

• Maden suyunu azar azar ekleyerek boza kıvamında bir sos hazırlayın.

• Tavanıza ayçiçek yağını alın ve kızdırın. Derin bir tava öneririm hepsi aynı şekilde ve sürede kızarması için...

• Yıkayıp kuruladığınız biberleri hazırladığınız sos içine bırakarak güzelce bulanmalarını sağlayın.

• Kızgın yağ içine birer birer atarak karıştırarak kızartın.

• Kağıt havlu serili tabağa kızaran biberleri çıkarın.

• Ve yanında hazırlayacağınız Yoğurt Deep Sos ile ikram edin.

YOĞURT DEEP SOS

• 1 kase süzme yoğurt

• 2 yemek kaşığı Tahin

• 1 tatlı kaşığı kuru nane

• 1 yemek kaşığı zeytinyağ

• az tuz

• Hepsini bir kase içinde karıştırın ve soğutun.

• Biber cipsinin yanına çok yakışacaktır.

Afiyet olsun...

Sevgiyle...