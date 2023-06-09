İSTANBUL - Beylikdüzü Belediyesi tarafından, ilçe halkının sağlıklı ve zinde bir yaşam sürmesi için düzenlenen spor etkinlikleri kapsamındaki yoga eğitimleri devam ediyor. Yaşam Vadisi 1. Etap’ta salı ve perşembe günleri10.00-11.00 saatleri arasında gerçekleşen derslere vatandaşlar yoğun ilgi ve katılım gösteriyor. 30 Eylül tarihine kadar devam edecek derslerde vatandaşlar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde hem sağlıklı kalıp hem de Yaşam Vadisi’nin eşsiz güzelliği içinde yorgunluklarını atabilecek.

HABER: MERVE ELÇİ