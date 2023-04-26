Ankara

Irish Examiner sitesine göre, Cambridge Üniversitesinden bilim insanları, Avrupa genelinde yapılan bir araştırmanın verilerini kullanarak, kafaya alınan bir darbe nedeniyle sarsıntı geçirmiş insanların beynindeki bazı bölgelerin arasında iletişimin değiştiğini gözlemledi.

Araştırmada, hafif travmatik beyin hasarı geçiren 108 kişinin beyin taramaları, araştırmaya gönüllü katılan sağlıklı 76 kişinin taramasıyla karşılaştırıldı.

Bu kapsamda, beyin sarsıntısı geçiren kişilerde, beynin "talamus" olarak bilinen ve tüm duyu sinyallerinin bir araya gelerek beyne aktarıldığı bölgesinde anormallik olduğu tespit edildi.

Hafızayla ilgili bilişsel sorunlar yaşayan hastaları inceleyen uzmanlar, beynin dikkat ve çevreye yanıt vermesiyle ilgili bölümlerini etkileyen noradrenalin hormonu açısından zengin bölgeleri ile talamus arasındaki iletişimin, beklenenden daha fazla arttığını buldu.

Uzmanlar, depresyon ya da çabuk öfkelenme gibi duygusal belirtiler gösteren hastalarda, bunun, talamusun beyindeki herhangi bir hasarı telafi etmeye çalışması olarak yorumlanabileceğini belirtti.

Araştırmada, bu insanların yüzde 45'inde, 6 ay sonra bile yorgunluk, dikkat bozukluğu ve baş ağrısı gibi "hasar" belirtilerinin görülmeye devam ettiği saptandı.

Bilim insanları, araştırma sonuçlarının, gelecekte insanların rahatsızlıklarını tam olarak tespit etmekle kalmayıp, aynı zamanda belirtilere göre tedavi önerebilecekleri konusunda umut verici olduğunu düşünüyor.

Cambridge Üniversitesinde Klinik Nörolojik Bilimler Bölümünden Dr. Emmanuel Stamatakis, "Dünya genelinde, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde araba kazalarının artmasıyla, hafif travmatik beyin hasarı vakalarının sayısında bir yükseliş görüyoruz." dedi.

Stamatakis, "Bulgularımız, bize gelecekte bir insanın hastalığını tahmin edebilmemize ve hastalığın semptomlarına uygun bir tedavi uygulayabilmemize ilişkin yol gösterebilir." ifadesini kullandı.

Araştırma, "Brain" isimli dergide yayımlandı.

AA