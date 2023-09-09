Önce Vatan Gazetesinin Değerli Okuyucuları Merhabalar;

Kar Beyaz gibi türk pop müziğine damga vuran bir şarkı yazan yakın zamanda kendi tekli şarkısını yayımlayan Best Açar, ilk konserini İf Beşiktaş sahnesinde hemen ardındanda If Eskişehir'de verdi. 13 Eylül'de İf Ankara'da seri konserlerine devam edecek olan Beste Açar, Atlantis yapımla birlikte T.C Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği kültür yolu festivaliyle de Türkiye'nin dört bir yanında sevenleriyle buluşacak. Konserlerine hummalı bir şekilde hazırlanan güzel şarkıcı bir ilke de imza atarak; yolculuklarında Türkiye'nin en lüks kulis karavanı olan çift katlı kulisbus kullanacak. Son derece konforlu ve son teknolojiyle modernize edilmiş araçla, şehir şehir gezecek olan Açar "14 Şubat 2015'te vefatından önceki son konserinde babam " Ben gidiyorum artık, bu şarkılar sizin. Siz söyleyeceksiniz ben dinleyeceğim" demişti. Beste Açar'da babasının mirasına sahip çıkarak Kayahan şarkılarıyla "Yolu sevgiden geçenlerle buluşup" hem anacak hem de muhteşem şarkıları hep birlikte söylemenin tadına varacak. Şarkıcı olarakta artık sahne üstünde olmak istediğini vurgularken 'Babam Beşiktaş'ta veda etti ben de Beşiktaş'ta İf performansta ilk konserimle cennete şarkılarını göndereceğim. Bu da ilginç bir tesadüf oldu benim için. Bu arada uçak fobim yok ancak; kulisbasla yolculuklarımız hem keyifli hem de rahat geçecek.Bu anlamda da bir ilki yaşayacağım" dedi.

ERDEM TOPUZ ''BENİ SOKAK'TA GÖRENLER, BENİ GERÇEKTEN MEZARCI SANIYOR''....

Başarılı Oyuncu Erdem Topuz'un hem oynayıp hemde yönettiği ve 25 yıl önce Gazi Tuğrul Ertuğrul tarafından kaleme alınan ''Mezarcı'' Dionysos Tiyatro yapımı tek perdelik oyunu 2023-2024 sezonundada yeniden perdelerini açmaya hazırlanıyor. Oyunun İngilizce çevirisini tamamlayıp artık sahnede İngilizcede oynayabileceğini belirten oyuncu Aralık ayında Avrupa Turnesine hazırlanıyor. Oyuncu bu oyuna İstanbul'da bulunan mezarlıklarda mezarcılarla gününün 7-8 saatini bilirkte geçirerek çalışıp bu oyunu çıkardığını ve oyunu ilk okuduğu an, ölüm ile yaşam arasında kurulan köprülerin çizgilerini hissettiğini ve bunun kendi evreni ile arasında gerilmiş bir ip gibi titreşen bir şey olduğunu vurguluyor. Oyuncu Erdem Topuz; ''Sokakta beni görenler ve tanıyanlar Aaaa Mezarcı adam diyorlar ve nasılda tanıyorlar şaşırıyorum. Bir yandan tüylerim diken diken oluyor beni mezarcı sandılar diye diğer bir yandanda mutlu oluyorum. Oyun ve oyunculuğumun başarısını elde etmiş olarak görüyorum kendimi'' diyor. Mezarcı Oyunu; Bir kasaba mezarlığının mezarcısının gözünden ölüme ve yaşama aynı zamandan ve aynı yerden bakma denemesini anlatıyor.

CEYBESK'DEN ''BİR DAHA MI ASLA''

Ceybesk, kısa bir aradan sonra yepyeni şarkısı Bir Daha Mı Asla çıkış şarkısı ile Grand Müzik Etiketi ile hayranları ile buluşuyor. Sözleri ve Müziği sanatçıya ait şarkıyı yayınlamak için beklemek istemeyen Ceybesk, içinde bulunduğumuz zor günlere umut olması dilekleriyle şarkıyı hayranlarının beğenisine sunduğunu açıkladı. Teklinin dikkat çeken klibinde Yönetmen Buğra Karaçam Ceybesk’e eşlik ederken şarkının Arenje ve alt yapılarını Mili B gerçekleştirdi . Yönetmenliğini Buğra Karaçamın Yaptığı klip baya kalabalık bir set ile gerçekleşti şimdiden Tv kanalları için harika bir klip geldiği ortada.

GÖKHAN TEPE "BELKİ HÜZÜN BELKİ DE AŞK "

Gökhan Tepe’nin 2002 yılında yayınlanan üçüncü albümünde yer verdiği , albümle aynı ismi taşıyan şarkısı “belki hüzün belki de aşk “ 21 yıl aradan sonra yeni düzenlemesiyle dinleyiciyle buluştu. Kapak fotoğraf ve video klibin yönetmen koltuğunda Safa Gülsoy'u görüyoruz. Sözü ve müziği Gökhan Tepe’ ye ait şarkının 2023 versiyonun aranjesinde Erhan Bayrak imzası var. Gökhan Tepe "Belki hüzün belki de aşk" şarkısı Tepe Müzik Prodüksiyon & Dmc işbirliğiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

İBRAHİM TATLISES, GÜLBEN ERGEN VE ŞAFAK SEZER AYNI SAHNEDE....

İbrahim Tatlıses, Gülben Ergen ve Şafak Sezer, İzmir Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte birlikte sahneye çıktılar. Şafak Sezer'in sunumu ve esprileriyle ortamı ısıttığı gecede ilk olarak Gülben Ergen şarkılarını seslendirdi. Gülben Ergen'in ardından sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, dünden bugüne en sevilen şarkılarını Menemenliler ile birlikte hepbir ağızdan söyledi. Binlerce Menemenlinin yoğun ilgi gösterdiği konserin en renkli anları ise üç ünlü ismin birlikte sahnede bir araya gelip şarkı söylemesi oldu. İbrahim Tatlıses, Gülben Ergen ve Şafak Sezer, İmparator'un klasikleri arasında yer alan "Haydi Söyle" isimli şarkısını birlikte seslendirdiler. Şafak Sezer'in sesi ve yorumu İbrahim Tatlıses'i şaşırttı ve İmparator Sezer'i işaret ederek "Vay be sese bak" dedi, ardından seyirciden Sezer için alkış istedi. Bu muhteşem düette İbrahim Tatlıses - Gülben Ergen ikilisi kendilerini şarkının atmosferine kaptırarak sahnede romantik dans gösterisi sundular. Gülben Ergen "Haydi Söyle" isimli Tatlıses şarkısının kendi kariyeri açısından büyük önem taşıdığını vurgularken, yıllar önce bu şarkının klibinde yer almasının kendisine uğur getirdiğini söyledi.

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...