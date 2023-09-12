Saygıdeğer Önce Vatan Gazetesi okurlarım, alerji bir maddeye karşı vücudumuzun gösterdiği reaksiyondur. Alerjik reaksiyona yol açan antijen ise alerjik madde (alerjen) olarak adlandırılır. Alerji birçok maddeye karşı olabilir. Yiyip içtiğimiz maddelere karşı oluşan alerjiye ise besin alerjisi denir. Besin alerjileri sadece o besini tüketmekle değil, dokunmayla hatta kokusuyla da ortaya çıkabilmektedir. Bilinen odur ki, çocuklarda besin alerjisi görülme oranı daha fazla olup %5- 8 oranında görülür. Yetişkinlerde %1, tüm nüfusta ise % 2 oranında görülmektedir. Çocukların yaklaşık %5’ine besin alerjisi tanısı konmasına rağmen, genellikle büyüyünce bu sorunları ortadan kalkabilmektedir. Çocuklarda bu belirtilerin %70’i sindirim sisteminde, %4’ü deride, kalanı da solunum sisteminde görülür.

Besin alerji belirtileri besini tükettikten saniyeler ya da saatler sonra görülebilmektedir. Alerjisi olan kişi alerjik reaksiyon oluşturan bir besin yediğinde vücudu antikor yaparak kendini korur. Antikorlar, histamin gibi kimyasalların salınmasına neden olur ve bu kimyasallar kırmızı lekeler, kaşıntı, kalp atışlarının hızlanması (taşikardi) gibi rahatsızlık verici semptomlara neden olmaktadır.

Süt, yumurta, balık ve kabuklu deniz ürünleri, yağlı tohumlar (fındık, fıstık gibi), tahıllar, baklagiller, etler, meyve ve sebzeler, baharatlar, bal, çikolata değişik alerjenler içerebilir. Bu besinlerden bazıları diğerlerine göre daha sık alerji oluşturabilmektedir. Şöyle ki; süt, yumurta ve yer fıstığı, meyve ve sebzelere göre daha sık alerjik reaksiyona neden olmaktadır.

Deride ortaya çıkabilecek belirtiler; dudakların, ağzın, dilin, yüzün veya boğazın şişmesi, ürtiker, döküntü ve kızarıklık, kaşıntı ve yanma, terleme, kırmızı lekeler.

Kulak, burun, boğaz ve akciğer reaksiyonları; kulaklarda çınlama, baş dönmesi ve dengesizlik, hapşırma, burun tıkanıklığı, akıntısı ve kaşıntısı, kuru öksürük, astım, solunum sıkıntısı v.s olarak sıralamak mümkündür.

Mide ve barsak ta ortaya çıkabilecek reaksiyonlar; bulantı, karın ağrısı, kusma, ishal, kramp, gaz, hazımsızlık, mide yanması benzeri belirtiler.

Kalp ve damar sistemine ilişkin(kardiyovaküler) reaksiyonlar; Kalp çarpıntısı, düzensiz nabız, karıncalanma, bayılma, ellerde kızarıklık, solgunluk, ateş gibi belirtiler.

Besin alerjisi olan birçok kişi için reaksiyonlar tehlikeli olmaktan çok rahatsızlık vericidir. Ancak sık olmasa da bazı durumlarda anafilaktik reaksiyonlar (bir maddeye karsı gösterilen aşırı hassasiyet) oluşabilir. Anafilaktik reaksiyonda yemekten birkaç saniye veya birkaç dakika sonra belirtiler hızlı ilerler. Bunlar arasında kaşıntı, boğazın şişmesi ve solunum zorluğu, terleme, hızlı ve düzensiz kalp atışları, düşük kan basıncı, bulantı, kusma ve şok sayılabilir. Eğer kişinin vücudu böyle bir reaksiyon göstermeye yatkınsa çok daha dikkat etmek zorundadır. Bu yapıya sahip kişilerin bir yiyecek günlüğü tutması ve aldığı tüm yiyecekleri ve içecekleri ve de ilaçları bir yere kaydetmesi, hangi besinlere karşı alerjisi olduğunu tespit etmesi iyi bir çözüm yoludur. Diğer bir yöntem ise, alerjen olabileceğini düşünülen şüpheli yiyecekleri belirli bir süre yememe ve ona göre bir alerjen tablosu oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Alerji testleri de alerjeni belirlemek için önemli bir yoldur.

Literatürlerde yer alan ve günümüzde sık olarak görülebilen besin alerjileri ve belirtilerini şöyle sıralamak mümkündür:

1-Süt ve süt ürünleri; Özellikle süt, peynir, yoğurt, krema, kremalı çorbalar ve dondurma. Başlıca semptomları ise; Kabızlık, ishal, nefes darlığı, burun akıntısı, nezle, migren v.s

2- Yumurta(özellikle akı); Kekler, dondurma, beze, mayonez, salata sosları, Başlıca semptomlar ise; Ürtiker, karında şişlik ve ağrı, astım, egzama ve deride kızarıklık.

3- Soya ve soyalı ürünler; Soya sütü, soya fasulyesi, soya sosu, bazı glütensiz ekmek ve ürünler. Başlıca semptomları ise; Baş ağrısı ve hazımsızlık.

4- Buğday ve buğday ürünleri; Un, ekmek, bisküvi, arpa, çavdar, bira, peksimet türü besinler. Başlıca semptomları ise; Migren, ishal ve kilo kaybı vs.

5- Yağlı tohumlar; Yerfıstığı, fıstık ezmesi, ceviz, fındık ve fıstık içeren çikolatalar, bisküviler. Başlıca semptomları ise; Ürtiker, deride kabartılar, astım, egzema. Bazen de anafilaktik şok.

6- Katkı maddeleri; Katkı maddeleri eklenmiş, paketlenmiş, işlem görmüş yiyecek ve içecekler. Başlıca semptomları ise; Hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı vs.

7- Balık; Tütsülenmiş balık, uskumru, somon, morina ve dil balığı. Başlıca semptomları ise; Migren, mide bulantısı, ürtiker, karında şişlik ve ağrı ve kusma.

8- Kabuklu deniz ürünleri; Karides, yengeç, ıstakoz, istiridye, midye. Başlıca semptomları ise; Uzun süren karınağrısı, migren ve mide bulantısı ve vomitus (kusma) dır.

Alerjen besin kaynaklarından uzak duracağınızı umuyor, sağlıklı günler diliyor, saygılar sunuyorum.