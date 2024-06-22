Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, transfer sezonu nedeniyle medyada bazı haberlerin çıkmasının son derece doğal olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Medya Bilgilendirmesi

"Transfer sezonu nedeniyle medyada bazı haberlerin çıkması son derece doğal olmakla birlikte, daha resmi olarak transfer bile başlamadan bugün sosyal medyada ortaya atılan iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Tamamen hayal ürünü, etkileşim alma amaçlı, yanıltmaya yönelik ve asılsız haberlerdir. Beşiktaş taraftarları doğru haberleri Beşiktaş Kulübünün resmi kanallarından öğreneceklerdir.



Sosyal medyada ortaya atılan kurgu olduğu çok açık, spekülatif, mantık sınırlarını zorlayan, olumsuz algı yaratan bu tip haberlere itibar edilmeden taraftarlarımızın resmi kanallarımızı takip etmelerini önemle hatırlatırız.



Yeni sezon kadro hazırlıklarımız planlandığı gibi itinayla yürütülmektedir."