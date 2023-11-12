Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada yarın Beşiktaş İskele Meydanı'na 3.6 metre yükseklik, 5.2 metre kanat açıklığıyla dev bir Kartal Heykel'i dikileceği belirtildi.

Açıklamada, "Beşiktaş JK, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve Kulübümüzün 120. yılı anısına, İBB tarafından yenilenen Beşiktaş İskele Meydanı’na; Kent Meydanı Sanat Eserleri statüsünde dev bir Kartal Heykeli yaptırdık.

Beşiktaş JK’nın 34. Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu tarafından, yönetim kurulu kararı alınarak, Mimar Sinan Üniversitesi Heykel Bölümü Başkanı Bülent Çınar’a yaptırılan heykelin açılışında sizleride aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız." ifadelerine yer verildi.

Açılış yarın saat: 12.30'da yenilenen Beşiktaş İskele Meydanı'nda gerçekleşecek.



